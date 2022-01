Forse non tutti sanno che l’Italia è il terzo paese al mondo al Mondo produttore di kiwi, dopo la Cina e Nuova Zelanda. Questo frutto, originario della Cina Meridionale, si è diffuso nel nostro paese alla fine del secolo scorso ottenendo grande successo. Ricchi di vitamina C e quindi di antiossidanti, non solo sono un potente lassativo ma i kiwi sono utilizzati anche per preparare dolci straordinari.

Qualche ricetta

La raccolta dei kiwi avviene tra settembre e ottobre e la distribuzione continua fino a maggio. Ecco perché conviene mangiare questo frutto nella stagione invernale. Sono molti i mesi in cui il kiwi è disponibile sulle nostre tavole e grazie a questo lungo periodo possiamo far arrivare al nostro corpo il fabbisogno di vitamina C. Quindi possiamo utilizzarlo come frutto singolo o come principale elemento di macedonie di stagione. Il kiwi addolcirà la presenza delle arance ad esempio.

Con il kiwi è possibile preparare dolci al cucchiaio e torte, biscotti e cheesecake, basta avere un po’ di fantasia. Vi suggeriamo di preparare una gustosa mousse di kiwi, seguendo queste facili indicazioni. Tagliare il kiwi e frullarlo. A parte preparare una crema a base di uovo e zucchero. Mescolare dentro un pentolino a fuoco lento. Aggiungere del burro fuso e incorporare bene. Infine l’albume sbattuto e ben montato e la ricotta. Una volta che tutto si sarà ben amalgamato fare riposare in frigo e servire a temperatura ambiente.

È possibile fare la stessa preparazione del dolce utilizzando la panna al posto delle uova. In questo caso cuociamo a fuoco basso i kiwi tagliati a pezzi, il succo di limone e lo zucchero. Questo procedimento servirà a cuocere la polpa del frutto e renderla più morbida. Una volta raffreddato il composto, mettere dentro un mix e frullare. Montare a neve la panna e assemblare il tutto insieme al kiwi. Riporlo dentro apposite ciotoline e mettere in frigo per qualche ora.

Il kiwi sarà anche un ottimo ingrediente per preparare una soffice torta da gustare a colazione, adatta anche per la merenda dei bambini. Avviare la preparazione di una torta con tuorli e zucchero e gli albumi montati a neve. Aggiungere un filo d’olio e lo yogurt bianco, amalgamando il tutto. Infine, aggiungere la farina setacciata e il lievito. Imburrare una teglia e versare il composto. Decorare la superficie con delle fettine di kiwi. Cuocere in forno a 180 gradi.