È chiamata la dotta, la turrita, la grassa. È la città con i portici patrimonio dell’Unesco e ospita l’università più antica del mondo occidentale. Stiamo parlando di Bologna, capoluogo dell’Emilia Romagna. I primi insediamenti risalgono al I millennio a.C. ed è stata crocevia di dominazioni ed importanti fatti storici. Se ci si trova in zona, oppure si è stati a Ravenna per visitare le splendide chiese bizantine o la tomba di Dante, fare un salto in questa antica città è quasi doveroso. Se si ha poco tempo, anche in soli due giorni si riesce a vedere qualcosa che resterà impresso nella memoria.

Anche in soli 2 giorni possiamo apprezzare le bellezze di questa città dell’Emilia Romagna soggiornando in uno dei suoi migliori hotel

Nel 2021 i portici bolognesi sono diventati patrimonio dell’Unesco. Edificati in epoca medievale per aumentare lo spazio delle case, sono lunghi quasi 40 chilometri e permettono di passeggiare al riparo dalle intemperie. Una camminata in centro deve includere piazza Maggiore, detta anche piazza Grande. Qui sorge la basilica di San Petronio, costruita tra il XIV e il XVII secolo. È famosa non soltanto per le decorazioni ma anche per la meridiana più grande del mondo, risalente al 1655.

In piazza Maggiore troviamo anche alcuni palazzi medievali, come il Palazzo Comunale, quello del podestà e di re Enzo. Per quanto riguarda, poi, le torri di Bologna, in origine erano circa un centinaio, ma ne restano poche, tra cui la famosa Torre della Garisenda e quella degli Asinelli. Oltre a questo tuffo nella storia, si può visitare Fico (Fabbrica italiana contadina), un parco tematico dedicato al cibo. Adulti e bambini possono trascorrere alcune ore scoprendo come si preparano dei cibi oppure visitando le zone che ospitano tanti animali come mucche, asini e pecore. Non mancano giochi e le zone dove assaporare pietanze tipiche.

Alcuni tra i migliori hotel di Bologna

Tra i tanti hotel di Bologna eccone 3 tra i più votati su Tripadvisor:

Art Hotel Commercianti si trova nel cuore del centro storico a due passi da San Petronio. La struttura offre, tra l’altro, colazione in camera o a buffet e internet gratuito. Sono ammessi gli animali domestici e vi è la possibilità di ricaricare veicoli elettrici;

I Portici Hotel è situato a poca distanza dalle Torri degli Asinelli e Garisenda e da piazza Maggiore. La connessione internet è gratuita ed è presente la colonnina per i veicoli elettrici;

Grand Hotel Majestic già Baglioni si trova nel cuore di Bologna. Il palazzo in cui ha sede risale al XVIII secolo. La struttura offre WiFi gratuito, colazione e altri servizi. Sono ammessi gli animali domestici.

Ecco che anche in soli 2 giorni possiamo apprezzare le bellezze di questa città dell’Emilia Romagna, soggiornando in uno dei suoi migliori hotel e gustando anche specialità tipiche in alcuni suoi locali.