Né panna né latte per questa crema fredda al caffè light pronta in 5 minuti

Con il caldo di questo periodo si va sempre alla ricerca di alimenti freschi e bevande dissetanti. Il caffè è un po’ il simbolo dell’italianità. È davvero difficile rinunciarvi. Eppure, quando le temperature sono davvero troppo alte e l’afa non dà tregua, non si riesce a godersi il piacere di un buon espresso. D’altra parte, come disse un famoso filosofo russo, per essere buono, il caffè “deve essere nero come la notte, caldo come l’inferno e dolce come l’amore”. Che fare dunque? Rinunciare ad una buona tazzutiella per tutta l’estate? Per noi italiani sarebbe davvero un grave sacrilegio! Ed anche una grande rinuncia. Ci sono comunque ottime alternative per non rinunciare a questo oro nero quando fa caldo.

Anzitutto esiste la granita al caffè. In Sicilia la mangiano a colazione insieme ad una soffice brioche. Ovviamente, esiste il gelato al caffè. Inoltre, ormai in tutti i bar è possibile ordinare la crema al caffè. Di colore beige, la possiamo notare dietro al bancone, che gira all’interno di contenitori trasparenti. Come gusto somiglia ad un cappuccino. Nella consistenza ricorda uno yogurt. Infine, per quanto riguarda il grado di freschezza, è molto gradevole anche se decisamente meno fredda di un classico gelato. Anziché nella tazzina, viene servita in bicchierini di vetro. Non si beve ma la si gusta con il cucchiaino.

Ma come la mettiamo in fatto di calorie?

Un normale caffè, senza zucchero e senza altre aggiunte, ha 0 calorie. La crema al caffè, invece, da questo punto di vista, è un po’ più ricca. In genere, nella lista degli ingredienti, compaiono sempre latte e panna. Di media, la ricetta classica apporta circa 180 calorie ogni 100 g. Ma le cose buone non per forza fanno ingrassare. Ci sono ricette leggerissime ma comunque molto gustose. Esistono addirittura anche molte torte che apportano pochissime calorie. Nelle prossime righe andremo a vedere come preparare una crema al caffè a casa con pochi ingredienti molto leggeri.

Né panna né latte per questa crema fredda al caffè light pronta in 5 minuti

La ricetta che stiamo per spiegare, oltre che leggerissima, è anche facile da fare e molto veloce. Cominciamo con il vedere cosa ci occorre. Ingredienti necessari per una porzione di crema al caffè light:

1 cucchiaino di caffè solubile;

120 ml di acqua;

5 cubetti di ghiaccio;

1 cucchiaio di zucchero a velo.

Come procedere

Iniziamo col tritare il ghiaccio. Basterà mettere i cubetti di ghiaccio in un apposito sacchetto da freezer. Avvolgerlo in un panno da cucina e, aiutandosi con un batticarne, tritare tutto il ghiaccio molto finemente; fatto questo, prendere una ciotola e versarvi dentro: il ghiaccio tritato, il caffè solubile, l’acqua e lo zucchero a velo; a questo punto, con una frusta elettrica, mescolare tutti gli ingredienti per 2 o 3 minuti. Quando avremo raggiunto la consistenza ottimale della spuma, la nostra crema al caffè sarà pronta.

Dunque, non servono né panna né latte per questa golosa crema fredda al caffè leggerissima. Versarla piano nei bicchierini e guarnire con una spolverata di cacao in polvere.

