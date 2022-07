Occhio a questi concorsi, 55 posizioni con contratto a tempo indeterminato

Giorno dopo giorno, il settore amministrativo indice diversi concorsi. La finalità è la ricerca di un team specializzato, che possa essere utile sul campo, in cambio di un corrispettivo in denaro permanente. Allo stesso modo, le offerte di lavoro si moltiplicano.

Tuttavia, la differenza tra l’offerta di lavoro e la vincita di un concorso pubblico è la durata della prestazione. Nella maggior parte dei casi, nei concorsi si offre un lavoro a tempo indeterminato. Nelle offerte di lavoro, invece, è raro che l’assunzione avvenga immediatamente a tempo fisso.

Ciò nonostante, le eccezioni non mancano. Infatti, si prevedono posti fissi per 3.500 soggetti grazie al parco più grande d’Europa, che sorgerà in Campania. In ogni caso, potrebbe capitare che vi siano concorsi pubblici che offrano contratti a tempo determinato ma, per compensare, che lo stipendio sia da capogiro.

Ma non è questo il caso. Occhio a questi concorsi, 55 posizioni con contratto a titolo permanente a cui accedere. Il Comune di Milano sta reclutando diverse figure professionali da inserire nel proprio organico, divise in vari settori.

Figure utili in amministrazione

Sono 55 in totale le figure che interesserebbero al Comune di Milano, divise in 22 assistenti sociali, 13 tecnici e 20 geometri.

Per il concorso volto al reclutamento di 22 assistenti sociali bisogna soddisfare diversi requisiti. Oltre ai classici, bisogna possedere la laurea in assistenza o servizi sociali, con tanto di abilitazione e iscrizione all’albo. Il concorso consisterà in una prova scritta e in una orale.

Per quanto riguarda il concorso per 13 tecnici, si cercano 6 tra meccanici e termotecnici e 7 elettrotecnici che abbiano il diploma di perito o la laurea nel settore. Anche in questo caso, le prove saranno una scritta e una orale.

Infine, per il concorso finalizzato alla ricerca di 20 geometri è sufficiente il diploma, oltre ai requisiti generali. E, come per gli altri due concorsi, la prova consisterà in una scritta e una orale.

55 posizioni con contratto a tempo indeterminato

Tutti questi concorsi sono volti alla ricerca di soggetti specializzati, che saranno ripagati con un contratto a tempo indeterminato. Per partecipare ai concorsi, bisogna inviare la domanda telematicamente sul sito istituzionale apposito del Comune.

Per il concorso di 22 assistenti sociali abbiamo tempo fino al 31 agosto. Per quello di 13 tecnici e di 20 geometri, invece, possiamo inviare la domanda fino al 9 settembre. Per tutti i concorsi, comunque, abbiamo bisogno delle credenziali SPID e della PEC.

