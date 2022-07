Tra luglio e agosto il carrello della spesa si arricchisce di tantissime novità per quanto riguarda le verdure. Fresche e di stagione tornano a essere tantissime specialità che spesso troviamo tutto l’anno ma coltivate in serra.

I re dell’estate sono i pomodori, perfetti da trasformare in contorni e primi, insalate e sughi. Le regine dell’estate, invece, sono le melanzane, squisite ripiene come secondo ma ideali per preparare un antipasto freddo e leggero.

In quest’elenco, però, non può mancare la cicoria, verdura a foglia verde dal caratteristico sapore amarognolo, impiegata per creare contorni decisi per carne e pesce.

Generalmente, la preparazione tradizionale prevede prima la bollitura delle foglie e di parte del gambo e poi una veloce ripassata in padella. Nonostante ciò, per accorciare i tempi davanti ai fornelli, ci sarebbe il modo di evitare questo primo passaggio.

Scopriremo come fare proprio nell’articolo di oggi, con una ricetta veloce e incredibilmente sfiziosa.

Ingredienti

Un mazzo di cicoria (solitamente 600-700 grammi);

2 spicchi d’aglio;

2 cucchiai di olive nere denocciolate;

1 cucchiaio e mezzo di pinoli;

2-3 acciughe sott’olio;

peperoncino q.b.;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

100 ml di acqua.

Una ricetta sfiziosa per cucinare la cicoria in padella senza prima bollirla

Iniziamo il procedimento pulendo la cicoria. Eliminiamo la parte più dura e finale di ogni gambo, laviamo ogni foglia sotto acqua corrente e mettiamo a scolare.

Poi, peliamo due spicchi d’aglio e schiacciamoli delicatamente con la parte piatta di un coltello. Trasferiamoli all’interno di una padella capiente e aggiungiamo l’olio, il peperoncino, le olive denocciolate a tagliate a metà e le acciughe. Accendiamo il fornello e facciamo soffriggere il tutto fino a quando le acciughe non si saranno sciolte.

Una volta scomparse nell’olio, aggiungiamo la cicoria, mescoliamo per bene e spadelliamo per 1 minuto. Chiudiamo il coperchio della padella e aspettiamo che le foglie perdano volume, appassendo.

A questo punto, versiamo 100 ml di acqua, mescoliamo e richiudiamo la padella. Così facendo la cicoria inizierà a stufare, ammorbidendosi e cuocendo alla perfezione senza bisogno di essere prima bollita. Trascorsi 6-8 minuti, durante i quali dobbiamo mescolare non troppo spesso, aggiustiamo di sale e controlliamo la cottura.

Se la cicoria fosse ancora troppo croccante per i nostri gusti, potremmo farla cuocere qualche altro minuto, sempre a padella coperta. Infine, aggiungiamo i pinoli e diamo un’ultima mescolata prima di spegnere il fornello. Dopo aver tolto l’aglio, possiamo servire il contorno ancora fumante o a temperatura ambiente.

Quindi, ecco qui una ricetta sfiziosa per cucinare la cicoria in padella evitando il classico passaggio preliminare della bollitura.

