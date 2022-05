Le polpette sono una soluzione davvero geniale. Sono la ricetta che ci permette di recuperare tanti avanzi. Inoltre, sono anche molto versatili perché le possiamo preparare con tantissimi ingredienti. La variante più comune prevede un impasto a base di carne macinata. Ma esistono anche le polpette di pesce, quelle con i legumi e quelle di sole verdure. Tutto dipende dai gusti ma, soprattutto, da quel che si ha a disposizione nel frigorifero e nella dispensa. A tal proposito, ecco delle polpette svuota frigo che costano solo 1 euro.

La versatilità di questo piatto riguarda anche il metodo di cottura. Molti amano friggerle. Chi è attento alla linea, preferisce la cottura al forno perché è più leggera. La soluzione più rapida è quella di farle cuocere in una padella antiaderente con un filo d’olio. Inoltre, c’è anche chi fa cuocere le polpette nel sugo, magari aggiungendo anche i piselli. In base alle dimensioni che diamo loro, le polpette possono essere un gustoso secondo piatto ma anche un appetitoso finger food da servire con l’aperitivo. Infine, la tradizione popolare le prevede piccolissime da aggiungere al sugo della pasta per il tipico pranzo della domenica.

Ne basterà una sola manciata per avere polpette morbidissime senza latte né uova da fare al sugo o al forno

Nonostante tutta questa estrema versatilità, quando si prepara questa pietanza ci sono degli elementi base da considerare. In particolare, ci riferiamo alla morbidezza delle polpette. Queste piccole sfere devono infatti rimanere compatte ma essere, al tempo stesso, anche belle tenere. In genere, per rendere morbide le polpette, si aggiungono nell’impasto del pane bagnato nel latte e un uovo. Quest’ultimo, tra l’altro, funge anche da legante per tutti gli altri ingredienti. Tuttavia, basta sbagliare anche di poco le proporzioni e il risultato non è quello sperato. Indovinare le dosi perfette è piuttosto difficile. Risultato? Impasto molliccio che si sfalda in cottura oppure impasto troppo duro e compatto, non gradevole da masticare.

Per ammorbidire l’impasto di carne, pesce, legumi o altro, molti usano anche la ricotta, perché è un formaggio dal sapore delicato che non va ad alterare la preparazione base. L’uovo, tra l’altro, è un ingrediente non amato da tutti. Oltre al problema delle quantità, dobbiamo considerare ad esempio anche eventuali casi di allergia e intolleranza. Nelle prossime righe proporremo una valida alternativa per preparare delle polpette evitando l’aggiunta dell’uovo.

Il riso è un alimento presente in tutte le case. Grazie alla presenza di amido, può funzionare da ottimo collante. Basterà farlo sbollentare e aggiungerlo al resto dell’impasto. Per un ottimo risultato, dovremo evitare di lavarlo quando è ancora crudo. In questo modo, infatti, conserverà tutto l’amido. Per le quantità, considerare 65 g circa di riso per 300 g di carne macinata. Dunque, una quantità davvero minima. Infatti, ne basterà una sola manciata per avere polpette strepitosamente morbide.

