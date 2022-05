Proteggere la propria salute e prendersi cura dell’organismo è sicuramente il pensiero principale di molti di noi. Fare di tutto per far sì che il nostro corpo sia al massimo del suo potenziale, infatti, è certamente una priorità e un pensiero che non andrebbe mai sottovalutato.

Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo, potremmo sicuramente rivedere la nostra alimentazione e iniziare ad approcciarci all’attività fisica. In entrambi i casi, ovviamente, dovremmo sempre sentire prima il consiglio di un medico di fiducia. Ma informarci di certo non potrà essere che di aiuto.

La camminata può dare benefici inaspettati e proteggere la nostra salute sotto diversi punti di vista

L’attività fisica, in particolar modo, è fondamentale per la nostra salute. Infatti, ci sono diversi benefici che possiamo trarre da quest’ultima e che potrebbero tornare molto utili al nostro organismo. In particolar modo, sembra che la camminata sia un vero e proprio toccasana per diversi problemi che alcuni di noi si trovano ad affrontare.

Per esempio, non molti lo sanno, ma secondo le linee generali un numero di passi specifico potrebbe aiutarci a proteggere il nostro cervello dal declino cognitivo. O ancora, camminare in un certo modo e con una certa costanza potrebbe essere utile anche a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo presenti nel nostro sangue. I benefici non sono finiti.

Infatti, sembra che la camminata possa aiutarci anche a migliorare l’umore, prevenendo così la depressione. A riportare il numero esatto di passi da compiere e le successive conseguenze positive è la Fondazione Veronesi, che sottolinea alcuni benefici per molti inaspettati di questa attività fisica.

Pensavamo fosse troppo stancante ma sarebbe questo il numero di passi da fare a settimana per proteggere il cervello secondo la scienza

Quando si parla di salute, spesso molti dimenticano di proteggere anche l’area del cervello, soprattutto quando si parla di problemi come ansia o depressione. Stando al parere degli esperti della Fondazione Veronesi, basterebbe una mezz’ora di camminata al giorno per poter alimentare il senso di benessere, sfruttando il rilascio di endorfine e migliorare gli apparati endocrini e immunitari.

Ovviamente, invece di iniziare con un ritmo troppo sostenuto, gli studiosi danno un numero specifico di passi che potrebbe aiutare. Si sta parlando di 1.000 passi al giorno ogni giorno. Dunque, avremo a fine settimana un totale di 7.000 passi. Forse pensavamo fosse troppo stancante ma sarebbe questo il totale ideale all’inizio. Con il tempo, poi, questi potranno essere aumentati.

Inoltre, è consigliabile iniziare l’attività con qualcuno, così da essere ancora più invogliati. Gli studi stanno continuando e sembra che porteranno a risultati veramente interessanti. Ovviamente, i dati forniti sono basati su linee generali. Perciò, prima di cambiare le nostre abitudini, parliamone sempre con un medico di fiducia.