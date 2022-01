In Italia, il pranzo della domenica è qualcosa di sacro. Da decenni, nel nostro Paese, la domenica a mezzogiorno tutta la famiglia si riunisce a pranzo. In genere, figli e figlie, con i rispettivi coniugi ed eventuali bambini, si recano a casa dei genitori per mangiare tutti insieme.

Nonostante la modernità e la tecnologia che avanza, quello del pranzo della domenica è una tradizione che stenta a passare. Anzi, proprio per i ritmi di vita sempre più frenetici, rappresenta quel momento di calma in cui ci si ritrova tutti quanti per trascorrere del tempo in compagnia. O, meglio, in famiglia.

Non si tratta però solo di un momento di sana convivialità. Per il fatidico pranzo domenicale, infatti, si portano in tavola piatti importanti. Si rispolverano quelle ricette tramandate dalla nonna. In genere si tratta di specialità regionali. Spesso, però, capita anche che ogni famiglia abbia una propria ricetta del cuore, da servire proprio nelle occasioni speciali.

Tra i primi piatti, must intramontabili sono le lasagne e i cannelloni. Per quanto riguarda i secondi, un posto d’onore lo merita sicuramente il classico arrosto con le patate al forno.

Si tratta di piatti ricchi sotto più punti di vista: sia per l’apporto calorico che per il costo degli ingredienti.

Oggigiorno, però, molti stanno parecchio attenti quando vanno a fare la spesa. Risparmiare qualcosa fa sempre comodo sul bilancio famigliare. Proprio per questo motivo, abbiamo pensato di proporre una portata molto golosa ma che costa davvero pochissimo.

Davvero facile e veloce questo polpettone che darà una svolta al pranzo della domenica con soli 5 euro

Ingredienti

400 g di pollo macinato;

80 g di mortadella passata nel tritacarne;

60 g di ricotta;

1 uovo;

30 g di formaggio grattugiato;

pangrattato q.b.;

erbe aromatiche a piacere (consigliati: rosmarino, salvia e prezzemolo) q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

La preparazione è davvero molto semplice e veloce. In una ciotola, unire la carne macinata di pollo, la mortadella tritata, la ricotta, l’uovo e il formaggio grattugiato.

Mescolare per bene tutti gli ingredienti. Infine, aggiungere le erbe aromatiche, il sale e il pepe. Se il composto dovesse risultare troppo molle, unire poco alla volta il pangrattato per dargli più compattezza.

A questo punto, sistemare sul tavolo da lavoro un foglio di carta da forno. Disporvi al centro la farcia cercando di darle la forma di una grossa salsiccia.

Chiudere a mo’ di caramella. Avvolgere quindi con un foglio di carta stagnola e poi sistemare il polpettone su una teglia in cui avremo versato ½ cm di acqua sul fondo.

Cuocere a 200 °C per mezz’ora circa. Trascorso tale periodo di tempo, aprire leggermente l’involucro in modo da far entrare un po’ di calore all’interno. Questo servirà per eliminare eventuali liquidi in eccesso. Una volta fatto ciò, continuare la cottura in forno ancora per 25 minuti circa.

Prima di tagliarlo a fette, aspettare che sia tiepido.

