Maggio è quel mese che può portare fortuna un po’ a tutti. Tra l’inizio delle feste patronali dei nostri vari borghi e la piena primavera, le persone tornano a uscire più regolarmente. Ci si incontra, si scambiano idee e si vivono dei momenti di felicità condivisa. Certo, come al solito ci sono delle persone che sembrano più fortunate, forse proprio grazie alle stelle. Infatti, gli astri ci dicono che non ci sarà solo fortuna perché maggio porterà vagonate di soldi al Capricorno ma qualche problema ad altri due segni dell’oroscopo.

Il Capricorno sorride

Il Capricorno può proprio permettersi il lusso di sorridere perché l’amore gli porterà delle ottime notizie. Infatti, pare che ci sarà un’attrazione intensissima verso una persona molto libera e dinamica che porterà una ventata di cambiamento. Si potrebbe addirittura pensare di formare una nuova e bella coppia ma prima bisognerebbe cercare di porre delle basi solide per un’eventuale storia futura.

Per quanto riguarda invece il lato strettamente professionale, si intravedono molti soldi con poco impegno. Il Capricorno di solito è quel segno estremamente leale e attento nei confronti del mondo del lavoro. Si impegna meglio e più degli altri ma per questa volta la situazione cambia. Una bella notizia, dunque, che riuscirà a far tornare il buon umore ai nati sotto questo segno. Infine, si prospetta anche un periodo di benessere psicofisico dato dalla ripresa intensa dell’attività sportiva.

Non solo fortuna perché maggio porterà vagonate di soldi al Capricorno ma attenzione a Toro e Bilancia

Per il Toro, invece, non si può dire la stessa cosa, perché l’occhio troppo vigile del capo può compromettere alcune soddisfazioni. Infatti, il Toro ama stare al centro dell’attenzione ma ciò lo porta a volte a essere disattento e poco produttivo. Quando il capo se ne accorge, questo può portare ad alcuni provvedimenti che possono danneggiare la carriera.

Per quanto riguarda la Bilancia, invece, si prospetta una delusione amorosa. Forse la causa è la poca pazienza di questi ultimi tempi o scocciatura al lavoro. Può anche solo trattarsi di una litigata in famiglia che si può risolvere facilmente, ma servirà impegno e ascolto. Ecco, l’importante, per i nati sotto il segno della Bilancia, è ritrovare la capacità di ascoltare e di rimettersi in discussione.

Approfondimento

Ecco i segni dell’oroscopo più determinati a rispettare i buoni propositi dell’anno nuovo