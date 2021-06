Una delle credenze, in realtà false, è che i frullati proteici servano solamente per migliorare le prestazioni fisiche. Ovvero che siano adatti solamente agli sportivi. Questi particolari frullati fanno dimagrire tonificano i muscoli e mantengono in forma smagliante e sono adatti a tutti. Li possono bere sia un giovane che un anziano, uno studente e un lavoratore che svolge mansioni faticose. Ovviamente per ogni persona bisogna considerare il fabbisogno nutrizionale, esattamente come per qualsiasi altro alimento si ingerisca. Tutti possono ricavare enormi benefici dai frullati proteici. Per questo motivo.

Il vantaggio dei frullati proteici è quello di apportare proteine necessarie al nostro corpo. Infatti in un regime alimentare adeguato, l’organismo ha bisogno ogni giorno di un certo quantitativo di proteine. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ha stabilito che un adulto necessita di circa 0,80 – 0,83 grammi di proteine al giorno per kg. Questo quantitativo cresce per gli adolescenti, il cui fabbisogno sale fino a 1,30 grammi per kilogrammo. Anche gli anziani dovrebbero aumentare il consumo di proteine giornaliere. Infatti con l’avanzare dell’età il muscolo perde di tonicità e di massa. L’apporto di proteine rallenta questo fenomeno.

Ne bastano 2/3 bicchieri a colazione o pranzo per combattere la pressione alta

Ma i vantaggi dei frullati proteici non finiscono qui. Questi si estendono anche al miglioramento di alcuni problemi della nostra salute come l’ipertensione e una elevata colesterolemia. Ma vediamo perché ne bastano 2/3 bicchieri a colazione o pranzo per combattere la pressione alta.

Di recente è stato condotto uno studio da un team di ricercatori della Boston University School of Medicine. Il team è stato guidato dalla professoressa Lynn Moore. Lo studio ha dato un risultato inaspettato. La professoressa ha scoperto che una dieta ricca di proteine può favorire l’abbassamento della pressione sanguigna elevata. Non solo. Lo studio ha rilevato che l’apporto di proteine, oltre al rischio dell’ipertensione, riduce anche l’insorgenza delle malattie circolatorie legate a questa patologia. Inoltre, poiché l’apporto di proteine agisce sui problemi cardiocircolatori, si hanno dei benefici anche nell’ambito di valori elevati di colesterolo.

Approfondimento

Questo è il numero esatto di passi da fare al giorno per perdere facilmente peso combattere la pressione alta e abbattere il colesterolo