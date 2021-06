Un frullato può essere un’ottima soluzione per tenere sotto controllo la linea, specialmente d’estate. Ma spesso, quando si decide di dimagrire si fa un errore gravissimo. Si riduce drasticamente l’alimentazione, senza però tenere conto di due aspetti importanti. Che l’organismo ha comunque bisogno di calorie durante la giornata. Se improvvisamente si riduce drasticamente l’energia apportata, il corpo ne risente. Il secondo fattore è che in assenza dell’energia che viene introdotta dall’esterno, il nostro organismo la recupera internamente attingendola dal muscolo. Facendo una dieta povera di carboidrati ma anche di proteine, si dimagrirà ma si perderà anche tono muscolare. La soluzione estiva ideale per dimagrire e mantenere i muscoli in forma sono i frullati proteici.

Questi particolari frullati fanno dimagrire tonificano i muscoli e mantengono in forma smagliante

I frullati proteici sono un’ottima soluzione per perdere grasso ma per non compromettere il tono muscolare. Questi sono a basso contenuto calorico ma sono ad alto contenuto di proteine. Assumere frullati proteici è utile per dimagrire e non perdere massa muscolare. Ma sarebbe un errore se pensassimo che sono adatti solamente a chi fa sport e va in palestra. In realtà un frullato proteico è adatto a tutti, da un giovane a un anziano. Da chi fa una vita sedentaria a chi fa sport. Sono un perfetto sostitutivo del pasto, ma ottimi anche come spuntini tra i pasti e per colazione. Naturalmente ogni frullato sarà commisurato al fabbisogno nutrizionale della persona che lo assume. Attenzione, però. Questi particolari frullati fanno dimagrire tonificano i muscoli e mantengono in forma smagliante se abbinati ad attività fisica. E soprattutto se aiutati da un regime alimentare adeguato.

Secondo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), gli adulti dovrebbero assumere tra 0,80 e 0,83 grammi di proteine al giorno, per kg di peso. Gli adolescenti addirittura tra 0,83 e 1,30 grammi per kg di peso. Significa che un uomo di 55 anni di 75 kg di peso dovrebbe assumere almeno 60 grammi di proteine al giorno. Naturalmente facendo attività sportiva questo fabbisogno cresce in funzione degli obiettivi.

Ma dove si trovano tutte queste proteine?

Negli alimenti. La soluzione estiva ideale per dimagrire e mantenere i muscoli in forma sono i frullati proteici. Un frullato proteico, permetterà di assumere pochi grassi e molte proteine, favorendo perdita di peso e tonificazione della massa muscolare.

Un ottimo frullato proteico per l’estate può essere questo. Servono una banana, ottima fonte di potassio, 3 albumi, 2 cucchiai di fiocchi d’avena e un bicchiere di latte scremato. Si frulla tutto insieme e si beve fresco. È perfetto per cominciare la giornata, oppure come spuntino tra colazione e pranzo.

