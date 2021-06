È recente lo studio che porterebbe a questa conclusione. Se così fosse, si andrebbe verso a una importante svolta culturale, economica e sociale. Il condizionale è d’obbligo. Ma quello che hanno osservato gli scienziati dell’Università di Glasgow offre molti spunti di riflessione. Potrebbe dare il via a tutta un’altra serie di studi e ricerche che darebbero un fondamentale contributo alla medicina.

Una premessa fondamentale

Da tempo conosciamo la relazione fra consumo di carne rossa e aumento di malattie cardiovascolari oltre che alcuni tipi di cancro. Ricordiamo che gli allevamenti intensivi dei bovini si avvalgono di medicinali, integratori e alleati chimici per garantire la salute del bestiame. Inoltre, l’alimentazione stessa dei capi è alterata dal massiccio uso di pesticidi. Insomma, quello che finisce nel nostro piatto difficilmente sarà del tutto “sano”.

Una dieta così fatta a lungo termine può facilmente portare ad ammalarsi. D’altro canto, la dieta vegetariana è ricca di frutta, legumi, verdura e frutta secca. Garantisce quindi un apporto maggiore di fibre, vitamine, sali minerali e sostanze nutritive. Detto ciò cosa hanno scoperto gli scienziati britannici?

Ecco i vantaggi della dieta vegetariana perché secondo gli scienziati farebbe bene alla salute

Lo studio è stato condotto su 170.627 partecipanti, suddivisi fra vegetariani e carnivori. Tutti sono stati sottoposti a esami del sangue e delle urine. Quello che i ricercatori cercavano erano i biomarcatori delle malattie.

Cosa sono i biomarcatori? In termini molto semplici si tratta di molecole che indicano la presenza di un determinato tipo di tessuto. La presenza di tale marcatore indica una eventuale predisposizione alla malattia. Nello specifico hanno cercato quelli che avrebbero indicato la presenza di malattie cardiovascolari, diabete, cancro, malattie del fegato, articolazioni e ossa. 19 in totale.

Ebbene, il profilo dei marcatori dei soggetti vegetariani era decisamente più sano rispetto agli altri. Questo porta a scongiurare lo sviluppo di malattie croniche e danni agli organi.

È vero che la salute passa dalla tavola

Rimaniamo in attesa di ulteriori verifiche e riscontri. Lo studio per ora è stato presentato all’European Congress on Obesity. Per il momento non possiamo che affidarci al vecchio detto che vuole che la salute passi anche dalla tavola. I vantaggi della dieta vegetariana perché secondo gli scienziati farebbe bene alla salute.