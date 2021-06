Come si fa a mantenere una buona salute, perdere peso, tenere sotto controllo la pressione e ridurre il colesterolo? Ma soprattutto come si possono ottenere questi benefici con una sola azione, in modo naturale e senza prendere farmaci? Ce lo suggerisce l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Per ottenere questi benefici in modo semplice, basta camminare facendo almeno 10.000 passi al giorno. Questo è il numero esatto di passi da fare al giorno per perdere facilmente peso combattere la pressione alta e abbattere il colesterolo. Quindi l’OMS ci dice quanto esattamente dobbiamo camminare. Camminare per 10.000 passi sembra un’enormità, in realtà non è così. Vediamo perché.

Sappiamo che il colesterolo è una dei maggiori problemi di salute che colpisce l’uomo. Occorre mantenerlo sotto un certo livello. Il valore ideale del colesterolo totale nel sangue deve essere inferiore a 200 mg/dL (milligrammi per decilitro di sangue). Questi sono i valori di colesterolo oltre cui si rischia la vita ma stupisce come sia semplice tenerlo sotto controllo con questa soluzione.

Stupisce anche come sia semplice prevenirlo, facendo 10.000 passi al giorno. Questo numero di passi, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, contribuisce a numerosi benefici per l’organismo. Prima di tutto all’abbassamento della pressione sanguigna. Una ricerca è giunta alla incredibile conclusione che c’è un legame finora sconosciuto tra questo fattore dell’organismo e il rischio dell’Alzheimer. Inoltre fare 10.000 passi al giorno, aiuta a diminuire il colesterolo cattivo (LDL) e ad aumentare quello buono (HDL). Infine fa bruciare calorie e quindi perdere peso.

Ma come vanno fatti questi 10.000 passi? Meglio sarebbe farli quotidianamente. Fare 10.000 passi significa camminare per 6-7 km, quindi circa un’oretta di camminata. L’andatura consigliata è a velocità costante, magari a passo leggermente sostenuto.

Attenzione, non necessariamente i 10.000 passi devono essere fatti tutti insieme, l’importante è che siano fatti nell’arco dell’intera giornata. Quindi anche quando si va al lavoro, a fare la spesa, a portare in giro il cane, ecc. Per la misurazione ci può aiutare un contapassi da polso, che misura i km fatti, il numero di passi e le calorie totali bruciate. Si trovano a partire dal costo di pochi euro.