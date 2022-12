Ne basta una spruzzata al posto del sale per evitare di aumentare di peso dopo aver mangiato

Avere variazione di peso da un giorno all’altro dopo i pasti potrebbe nascondere un problema serio. Spieghiamo i motivi. Ecco come porre rimedio.

Il peso varia da un giorno all’altro e aumenta dopo i pasti? È probabile che alcuni disturbi stiano prendendo di mira il nostro organismo e dovremmo intervenire al più presto. Gli aumenti del peso improvvisi potrebbero essere causati dall’intestino pigro, potremmo avere aumenti del peso nonostante la dieta. Sarebbe forse meglio integrare le fibre, consumando maggiori porzioni di frutta, verdura, legumi e cereali. Facciamo attenzione a non bere una quantità insufficiente di acqua. Superiamo 1 litro e mezzo ogni giorno.

Se aumentiamo di peso nonostante dieta e allenamento è probabile che sia in atto uno squilibrio elettrolitico causato dal movimento. Si ha una perdita di sali minerali e un deposito di liquidi che fa aumentare il peso. Riposiamoci qualche giorno, in questi casi le oscillazioni del peso non sono gravi. Problemi più seri potrebbero nascere se soffriamo di ritenzione idrica protratta nel tempo. Vediamo perché.

Ne basta una spruzzata al posto del sale per ritrovare l’equilibrio

Quando l’organismo tende a trattenere i liquidi potrebbe crearsi un accumulo di grasso che porta alla formazione degli edemi. La circolazione venosa subirebbe alterazioni e la presenza delle tossine inciderebbe sul metabolismo. L’organismo andrebbe in sofferenza e la circolazione dell’ossigeno sarebbe limitato. Misurando il peso specifico delle urine potremmo stabilire se effettivamente soffriamo di ritenzione idrica. Il test sarebbe affidabile.

Spesso cominciamo a soffrire di ritenzione idrica a causa di diete ipocaloriche povere di proteine, per la troppa sedentarietà, per l’abuso di alcol e fumo. Ma sono gli alimenti ricchi di sodio consumati tutti i giorni e in grandi quantità a creare difficoltà nella circolazione del sangue. L’abuso di sale è una delle prime cause della stasi venosa. Forse lo abbiamo notato, dopo aver mangiato cibo condito con salsa di soia potremmo sentirci gonfi. Il nostro fisico starebbe trattenendo i liquidi per diluire i livelli eccessivi di sodio. Il trucco per stare subito meglio e non avere oscillazioni di peso è quello di limitare i cibi salati, i condimenti e l’utilizzo quotidiano di sale.

Come fare in casa in poco tempo un condimento fondamentale

Si chiama gomasio, ne basta una spruzzata al posto del sale per combattere la ritenzione idrica. Insaporisce le pietanze, apporta una discreta quantità di calcio, contiene molti nutrienti utili per la menopausa. È il nostro alleato nella lotta contro l’abuso giornaliero di sale. Si tratta di un composto di semi di sesamo e sale marino integrale. Sesamina e sesamolo sono antiossidanti molto importanti che tra le altre cose aiutano a difendere il fegato sano. Zinco, ferro e fosforo non mancano e anche le vitamine D ed E sono presenti in grande quantità.

Prepararlo in casa è semplice. Dobbiamo tostare in una padella di ghisa 20 cucchiaini di sesamo. Quindi separatamente tostiamo 1 cucchiaio di sale marino integrale. Maciniamo in un mortaio i due ingredienti insieme, l’olio di sesamo li impregnerà rendendoli uniformi. Con un impegno minimo avremo risolto un grande problema e in breve tempo ogni tipo di ristagno nell’organismo potrebbe essere un ricordo.