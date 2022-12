Come scegliere il miglior panettone artigianale da comprare per Natale? Ecco la risposta!

A Natale possiamo avere piacere di comprare per noi ma, soprattutto, di regalare ad altri un panettone artigianale. Alcuni consigli da seguire possono orientarci alla scelta del prodotto migliore e farci fare un figurone. Scopriamo quali

Un tipico acquisto natalizio è, sicuramente, quello del panettone. Il Natale, infatti, è un periodo di festa anche per quello che riguarda la tavola. Qui compaiono portate non comuni durante l’anno, come piatti tradizionali e dolci tipici. Tra questi ultimi, figura il panettone, che il commercio ci offre in varia scelta. Possiamo optare per un prodotto di marca confezionato in scatola oppure per un alimento artigianale. La versione artigianale è sicuramente più pregiata. O almeno così dovrebbe essere.

Come scegliere il miglior panettone realizzato artigianalmente

Soprattutto se vogliamo comprare un panettone artigianale da regalare, vogliamo fare bella figura con un ottimo acquisto. Questo sembrerebbe semplice ma, in realtà, potremmo facilmente cadere in errore. Allo scopo, possono esserci utili alcuni consigli, che potremmo tenere a mente per fare la scelta giusta. Si tratta di tenere conto di alcuni parametri importanti, indicativi di un prodotto di qualità.

Guardare bene l’aspetto

La prima cosa da considerare, inerente l’acquisto di un prodotto artigianale, è il suo aspetto. Un panettone di qualità sarà dritto, con cupola rotonda e senza marcata fuoriuscita dal pirottino.

All’interno si presenterà di colore variabile tra il bianco e il giallo. Proprio a questo punto, bisogna fare attenzione: se il colore risulta troppo acceso, ciò denota la presenza di coloranti. Il cui utilizzo, certamente, non è un segno di qualità.

Proseguendo, dovremo fare caso all’alveolatura, ossia ai caratteristici “buchi” dell’impasto. Questi dovranno essere allungati e ovali. Ciò sarà segno di una lievitazione ideale.

La frutta

Per capire se stiamo scegliendo il prodotto migliore, guardiamo la frutta. La quantità di questo alimento, usato a decorazione e contorno del panettone, è fondamentale. Innanzitutto, è importante notare quanta uvetta e quanti canditi sono presenti. Quelli artigianali, sono sempre di dimensioni maggiori. Per cui il loro numero sarà minore rispetto a quello di un prodotto non di qualità.

Il profumo

Per capire se stiamo realmente comprando un panettone artigianale di livello qualitativo, facciamo caso al profumo. Certo, questo è difficile se pensiamo a un prodotto venduto già confezionato al supermercato. Ma è facile, invece, se prendiamo il panettone in pasticceria. Un panettone artigianale sprigionerà un profumo intenso e memorabile non appena tagliato. Se invece non sentiamo niente, vuol dire che qualcosa non va.

Ecco, dunque, come scegliere il miglior panettone preparato realmente artigianalmente.