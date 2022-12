Alberi di caramelle, corone e scarpe volanti, le più strane tradizioni di Natale nel Mondo

Natale è la festa più sentita dell’anno non solo in Italia, ma anche nel Mondo. Tradizioni e usanze cambiano di luogo in luogo e alcune sono così strane che ci stupiranno. Scopriamo insieme i rituali e le decorazioni più incredibili al Mondo.

In Italia non è Natale senza il presepe, i regali sotto l’albero e l’agrifoglio sulla porta di casa. Ma invece che succede nel resto del Mondo? Ogni Paese ha le sue tradizioni che si tramandano da generazioni e alcune sono davvero tanto particolari. Scopriamo dove nascono le strane tradizioni come gli alberi di caramelle, corone e scarpe volanti.

Non solo presepe e albero di Natale come in Italia

L’albero di Natale è un simbolo internazionale delle festività natalizie e pensiamo si faccia un po’ ovunque. Al contrario del presepe, che è un simbolo cattolico o comunque legato alle religioni cristiane. Eppure, in alcuni Paesi le tradizioni di un tempo sono molto più radicate. E tra queste ne troviamo alcune davvero insolite, come quella dell’albero di caramelle. Ci troviamo in Ungheria, dove l’albero non viene addobbato con luci e palline, ma con golose caramelle. Rigorosamente rivestite di carta colorata, le caramelle da salotto “szaloncukor” si gustano soltanto il giorno di Natale. Guai a mangiarle prima del tempo, i bimbi sono tutti avvisati.

Nei Paesi di cultura germanica e anglosassone, invece, si è soliti realizzare splendide corone natalizie. Le Corone dell’Avvento vengono intrecciate a mano utilizzando rami, foglie verdi e nastri di seta. Poi si aggiungono 4 candele che si dovranno accendere ogni domenica d’Avvento fino al giorno di Natale. Ma questa tradizione sembra essere più antica e ogni candela sarebbe legata ad un buon auspicio. Speranza, Pace, Gioia e Amore a simboleggiare la vittoria della Luce sulle Tenebre.

Alberi di caramelle, corone e scarpe volanti sono solo alcune delle più bizzarre

Le scarpe volanti sono invece una tradizione natalizia tipica della Repubblica Ceca. L’usanza vuole che alla Vigilia di Natale le donne single, dando le spalle alla porta di casa, lancino una scarpa. Se la scarpa atterrà con la punta verso la casa saranno fortunate e troveranno l’amore.

Ma esistono altre tradizioni ancora più assurde e particolari, come quella della Norvegia. La sera della Vigilia bisogna nascondere tutte le scope e guai a lasciarne una fuori. Secondo la leggenda, le scope attirano spiriti maligni e streghe, quindi meglio correre a nasconderle. Oppure la strana tradizione dell’albero ricoperto di ragnatele in Ucraina. Secondo la leggenda, una povera donna con pochi soldi decorò l’albero Yalynka solo con noci e frutta. Durante la notte dei ragni lo ricoprirono di ragnatele che con i primi raggi del sole divennero scintillanti fili d’oro.

E come non citare la sauna di famiglia in Finlandia o il finto rapimento dei genitori dei bimbi in Serbia. Il Natale si festeggerà sicuramente in modi diversi, ma la gioia che porta a tutti è universale. Anche solo un piccolo regalo sincero fatto con le nostre mani può scaldare il cuore in questo giorno magico.