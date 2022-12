Ecco il secondo piatto natalizio di pesce veloce e profumato che fa impazzire: da provare subito!

Mancano 48 ore al Natale ed è il momento di decidere cosa cucinare per la vigilia e per il pranzo del 25. Come da tradizione sarà il pesce il protagonista dei secondi piatti. È il momento di scoprire la ricetta salva tempo perfetta per un secondo veloce che farà felici grandi e piccini

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Natale. Iniziano i pranzi e le cene in famiglia e vanno definiti gli ultimi dettagli dei menù. Una delle scelte più difficili è quella che riguarda i secondi piatti, spesso messi in secondo piano rispetto ad antipasti, primi e dolci.

Questo era vero fino a oggi. Perché ecco il secondo piatto natalizio di pesce che non potrà assolutamente mancare sulle nostre tavole. Per prepararlo impareremo a cucinare la spigola in un modo decisamente particolare e sfizioso.

La spigola è un pesce ricchissimo di straordinarie proprietà

La spigola è uno dei pesci più buoni dei nostri mari. In più, è poverissima di calorie e al contempo ricchissima di vitamine e minerali potenzialmente utili per la salute. Aggiungiamo anche il contenuto di omega 3, utili per pressione e trigliceridi ed è facile capire perché è uno dei pesci più sani in assoluto.

Ecco il primo dei buoni motivi per chi dovremmo inserirla nei pranzi e cene natalizi. Il secondo motivo è la straordinaria ricetta che stiamo per scoprire: la spigola ripiena con gamberi e pinoli.

Gli ingredienti per la spigola ripiena

Per 4 porzioni di spigola ripiena ci serviranno:

4 spigole fresche di media grandezza ;

2 etti di gamberi freschi ;

2 etti di spinaci ;

1 uovo ;

50 grammi di pinoli tritati ;

1 limone tagliato a fette ;

1 cipolla bianca ;

mezzo bicchiere di vino bianco ;

olio, sale e pepe per il condimento.

Ecco il secondo piatto natalizio di pesce che stupirà tutti: come prepararlo

Abbiamo appena scelto l’apparecchiatura natalizia. È il momento di rendergli onore portando in tavola la nostra spigola ripiena, profumata, leggera e bellissima da vedere.

Lessiamo i gamberi precedentemente puliti in acqua bollente per 2-3 minuti. Battiamoli e sminuzziamoli con un coltello.

Proseguiamo e cuociamo gli spinaci in acqua bollente. Qualche minuto e poi possiamo scolarli e tagliarli a pezzetti. Adesso prendiamo una padella e facciamo soffriggere la cipolla con un filo d’olio. Quando è dorata mischiamola con gamberi e spinaci e facciamo insaporire. Togliamo tutto dal fuoco e mescoliamo con l’uovo.

Adesso possiamo procedere con la spigola. Sfilettiamo il pesce e posizioniamolo su una teglia con un foglio di carta da forno. Sopra al filetto piazziamo il ripieno e poi chiudiamolo con un altro filetto. Chiudiamo le spigole con del filo da cucina e decoriamole con i pinoli. Aggiungiamo vino e olio e regoliamo di sale e pepe. Mezz’ora infornoa 180°C e siamo pronti.