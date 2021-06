Stare in forma, seguendo un’alimentazione e uno stile di vita equilibrati, ci fa andare continuamente alla ricerca di rimedi naturali che aiutino il nostro percorso. Come illustrato nell’articolo “Basta un cucchiaio dopo i pasti per eliminare immediatamente l’acidità di stomaco senza farmaci e sentirsi incredibilmente leggeri”. Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano i benefici che apporta al nostro organismo questo incredibile aceto. Ovvero, l’aceto di cocco.

Ne basta un cucchiaio prima dei pasti per facilitare la digestione e sgonfiare la pancia perdendo peso con incredibili effetti sull’intestino. L’aceto di cocco utilizzato principalmente nella cucina asiatica, pian piano sta prendendo piede anche da noi, ad esempio per condire insalate. O, anche per dare un tocco di dolcezza alle marinature. Ma, non tutti sanno le proprietà benefiche che apporta al nostro benessere. Si ottiene dalla linfa o dall’acqua di cocco. È ricco di sali minerali, come potassio, ferro, fosforo, zinco e rame, di aminoacidi essenziali e vitamine del gruppo B.

L’aceto di cocco è ottimo sia per la cosmesi, sia per chi soffre di stipsi sia per chi segue un regime dimagrante. Come illustrato nell’articolo “È sorprendente come grazie a questa semplice bevanda fatta in casa si può avere la tanto desiderata pancia piatta”. Questo aceto è davvero un toccasana per la nostra salute, in quanto grazie ai suoi contenuti, riesce a mantenere bassi i livelli di zucchero.

La sua assunzione giornaliera riduce il colesterolo cattivo, preservandoci da malattie cardiovascolari.

È ideale per chi vuole dimagrire, in quanto dona un senso di sazietà e riduce il senso di appetito.

Basterà assumere, prima del pranzo e prima della cena, due cucchiai di questo incredibile aceto in un bicchiere d’acqua e il gioco è fatto.

Inoltre è ricco di fibre che unite al potassio e all’acqua lo rendono anche un ottimo rimedio contro la stipsi. Infatti grazie al potassio, l’aceto bilancerà i liquidi e regolando i gas intestinali. L’aceto di cocco, grazie al processo di fermentazione, è una fonte importantissima di batteri buoni per l’intestino, ovvero di probiotici fondamentali per il benessere intestinale. Ovviamente, si raccomanda di seguire sempre un’alimentazione equilibrata ed uno stile di vita sano.