L’acidità di stomaco è un problema che accomuna milioni di individui, soprattutto dopo una certa età. Infatti se a 20 anni digeriamo anche le pietre, dopo, soprattutto dopo i 30 il discorso cambia. Addirittura l’orario della cena diventa fondamentale, per non rischiare di passare una notte in bianco. Quest’oggi, i consulenti di ProiezionidiBorsa, illustrano, come con questo alimento si possono ottenere benefici alla nostra digestione. Infatti, basta un cucchiaio dopo i pasti per eliminare immediatamente l’acidità di stomaco senza farmaci e sentirsi incredibilmente leggeri.

Tuttavia, sempre più numerosi, per risolvere il problema di acidità assumono antiacidi, o prazoli. Questi sono inibitori della pompa protonica, sono farmaci utilizzati per reflusso, ulcere e gastriti. Ma quando l’utilizzo di questi farmaci diventa un abuso, può avere delle conseguenze davvero pericolose. Ecco perché devono sempre seguirsi in maniera precisa le indicazioni del medico, senza fare di testa propria nell’utilizzo dei farmaci, in generale. È necessario assumere farmaci solo se prescritti dal nostro medico e non per sentito dire.

Premesso che nessun rimedio naturale può sostituirsi alle prescrizioni del medico, adottare certe abitudini può aiutare a prevenire molti fastidi. Infatti, mangiare regolarmente a determinate ore, masticare bene il cibo, evitare fritti e cibi pesanti, fare attività sportiva aiutano moltissimo. I Consulenti di ProiezionidiBorsa, illustrano lo yogurt greco miscelato con il coriandolo, come un efficace rimedio naturale contro l’acidità

Infatti, se abbiamo acidità di stomaco la natura ci viene incontro con diverse soluzioni naturali e, tra queste, una delle più efficaci è la glutammina. Si tratta di un aminoacido coinvolto nel funzionamento dell’apparato digerente. Si trova in tutti gli alimenti che contengono proteine, proprio come lo yogurt. Mentre l’azione del coriandolo stimola le secrezioni dei succhi gastrici e migliora la funzione epatica.

Come fare? Basterà unire un cucchiaio di yogurt magro in 150 ml di acqua e 3 foglie di coriandolo tritate, e amalgamare. Pertanto, se si assume questa miscela dopo i pasti, potremo dire addio all’odiosa acidità di stomaco.

