L’allentamento delle restrizioni e la progressione della campagna vaccinale sembrano averci dato finalmente un attimo di respiro. Dopo mesi di chiusure, ecco che le cose vanno migliorando e che ci stiamo riappropriando della nostra libertà di movimento. Nonostante queste, seppur ancora limitate libertà, la maggior parte degli italiani preferisce viaggiare in Italia ed evitare di spostarsi all’estero. Qualunque sia la ragione alla base di questa scelta, il nostro Paese ci regala paesaggi meravigliosi che possiamo visitare approfittando delle meritate vacanze.

A questo proposito, noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri fidati Lettori un’incredibile meta al Nord Italia che accontenterà proprio tutti. La spiegazione? La illustriamo subito.

Chi crede che sia impossibile conciliare vacanze e movimento probabilmente non conosce la meta italiana che tutti i turisti stranieri ci invidiano

Quando si parte in vacanza, c’è sempre chi vorrebbe fare una cosa e chi invece vorrebbe fare l’esatto opposto. Chi vuole il mare e chi la montagna, chi il relax e chi l’attività fisica. Ecco, se la situazione è proprio questa, allora siamo nella giusta direzione.

Chi ha detto che viaggiare sia sinonimo di nullafacenza o, al contrario, di escursioni e attività da campione di scalate? Individuare una via di mezzo è possibile e una soluzione si trova sul Lago di Garda, precisamente a Riva del Garda. Qui è possibile entrare in contatto con la natura e restare in forma attraversando il famoso sentiero o strada del Ponale. Si possono percorrere diversi chilometri, a seconda della propria resistenza e delle condizioni climatiche. Procedendo lungo il percorso, si scorgono paesaggi mozzafiato e si respira l’aria pulita tipica di quelle zone d’Italia.

Prima lo sforzo, poi il conforto

Ed ecco che dopo aver camminato piacevolmente in mezzo alla natura, ci attende il lungolago proprio come in spiaggia. Qui ci si può sdraiare, prendere il sole e perché no, magari fare anche un bagno nelle fredde acque del lago.

È per queste ragioni che in questa particolare zona d’Italia è possibile conciliare sport e relax e accontentare proprio tutti. Un po’ come Desenzano del Garda, si tratta di mete molto amate dagli stranieri che provengono dai Paesi di confine. A Riva, infatti, non è strano trovare turisti austriaci, tedeschi e svizzeri.

