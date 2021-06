Ormai addio silk-epil e strisce depilatorie comprate al supermercato, o lunghe sedute dolorose dall’estetista. La tecnologia è andata avanti anche in questo settore ed ecco quali sono i metodi più utilizzati oggi.

Depilarsi è faticoso ed ecco quali sono i 3 migliori metodi all’avanguardia per non doverci più preoccupare di avere una pelle liscia e in ordine in qualsiasi stagione. La depilazione elettrica, il laser e la luce pulsata sono i più noti e preferiti. Vediamo come funzionano e per quali zone del corpo sono più adatti.

Ecco i 3 migliori metodi all'avanguardia per avere una pelle liscia e in ordine in qualsiasi stagione

La depilazione elettrica invia una piccola corrente in ogni bulbo capillare per distruggere i peli uno ad uno. È un metodo definitivo ed efficace su tutti i tipi di peli, non ci sono rischi di eventuale ricrescita. È consigliata solo sulle zone più delicate come viso e bikini. Costa intorno ai 45 euro ogni 15 minuti, per trattare dai 150 ai 200 peli. In generale una seduta per i baffetti può durare circa un’ora e mezza.

Il laser con il suo fascio di luce mira alla melanina per distruggere i bulbi piliferi. Elimina definitivamente un massimo di peli su una superficie vasta. In genere il 10-15% dei peli resistono e ricrescono ed è inefficace su peli chiari. C’è un rischio di ricrescita nelle zone più sensibili come viso e bikini. Costa dai 90 ai 200 euro a seconda delle zone, e sono necessarie 5-6 sedute intervallate ogni 6-12 settimane.

Un ultimo metodo per bloccare la ricrescita dei peli

Invece la luce pulsata va a distruggere la melanina del pelo e si trasforma in calore per “addormentare” il bulbo e bloccare la ricrescita. Si avvicina principalmente ad una depilazione definitiva e durevole ma è meno potente del laser. Non elimina infatti tutti i peli e costa a partire da 80 euro a seduta. Bisogna contare almeno 7 o 8 incontri per avere un risultato soddisfacente, intervallati ogni 6 settimane.