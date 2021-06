È sorprendente come grazie a questa semplice bevanda fatta in casa si può avere la tanto desiderata pancia piatta

Avere uno stile di vita sano ed equilibrato dovrebbe essere la normalità per tutti. Ma, a volte, lo stress, particolari stati d’animo, il lavoro possono far interrompere l’equilibrio del nostro stile di vita. Insomma sono tanti i fattori che incidono sul nostro benessere fisico. Ma l’avvicinarsi dell’estate, delle tanto agognate vacanze equivale anche alla tanto temuta prova costume.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa, quest’oggi, illustrano come una bevanda fatta in casa con un alimento dalle proprietà incredibili possa giovare al nostro fisico. Proprio come illustrato nell’articolo “Pochi lo comprano ma è questo il pesce senza spine ideale contro i disturbi tiroidei e per un’alimentazione con poche calorie”. È sorprendente, infatti, come grazie a questa semplice bevanda fatta in casa si può avere la tanto desiderata pancia piatta. In particolare si tratta dell’aceto di melograno, che assunto regolarmente riduce il grasso addominale.

Se la pancia piatta è stata sempre un nostro cruccio, con questa bevanda potremo dire addio al grasso superfluo sull’addome. In particolare lo studio è stato condotto su una serie di pazienti in sovrappeso e con adiposità addominali. A costoro è stata somministrata una dose giornaliera di questa bevanda. Ciò al fine di verificare se l’aceto di melograno attivasse l’AMPK. Ebbene i risultati sono stati incoraggianti.

Infatti l’aceto di melograno è un ottimo attivatore di AMPK ed ha effetti incredibili nella riduzione dell’adiposità. L’AMPK è un enzima presente nelle cellule, che funge da regolatore per il nostro corpo, diminuendo il tessuto adiposo che si posiziona sull’addome. L’aceto di melograno può essere preparato facilmente a casa. Basterà mescolare un cucchiaio di aceto nel succo di melograno e il nostro elisir è pronto. Ad ogni modo, mangiare sempre alimenti sani, condurre una vita regolare, fare esercizi mirati è l’arma più efficace contro i chili in eccesso.

