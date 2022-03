Tutte le persone quando leggono l’oroscopo cercano di trovare il loro segno tra quello più fortunati. In generale, non si tratta di una ricerca di fortuna fine a sé stessa, ma di fortuna che si esplicita nei soldi e nell’amore.

Brutte notizie per chi cerca queste cose. Le stelle indicano che ci saranno segni fortunati sì, ma in tutt’altro.

Toro

C’è un vecchio adagio popolare che ricorda una grandissima lezione di vita. La persona che regala di più è quella che in realtà riceve di più dalla vita. Ecco, il Toro verso la fine del mese di marzo vivrà dei momenti estremamente felici proprio grazie a una sua rinnovata generosità. Le stelle infatti sottolineano come il Toro sia già di per sé una persona generosa ma in queste settimane la situazione cambierà. Infatti, la generosità vera è quella disinteressata ma naturalmente quando porta delle conseguenze positiva è un bel segno.

La fortuna del Toro sarà quella delle felicità di stare tra persone riconoscenti che non vedranno l’ora di passare tanto tempo insieme. Questa è una vera e propria lezione di vita che sarebbe bene continuare a seguire per moltissimo tempo.

Né amore e nemmeno soldi ma tanta fortuna per il Toro e questi segni dell’oroscopo per fine marzo

Un altro segno che vivrà una fortuna diversa dal solito è il Leone. Segno di fuoco che vuole brillare e bruciare sempre e comunque, il Leone sta bene con le altre persone. Certo, ad una condizione: che le altre persone lo riconoscano come guida. Il Leone non ha velleità da dittatore, parliamo piuttosto di un desiderio di gradimento e di seduzione.

Queste settimane saranno fondamentali per la crescita personale del Leone, che si presenterà come crescita intellettuale. Infatti, la cultura è fondamentale nella seduzione, perché rende l’individuo estremamente interessante.

Infine, i Pesci saranno estremamente fortunati al lavoro. Non parliamo né di soldi né di promozioni ma di qualcosa di molto più speciale. Infatti, pare che i Pesci avranno delle piccole soddisfazioni come poter uscire prima per qualche giorno o una settimana concessa per una vacanza.

Dunque, né amore e nemmeno soldi ma tanta fortuna per alcune persone che dovranno, però, guadagnarsela.

Approfondimento

Ecco i segni dell’oroscopo più determinati a rispettare i buoni propositi dell’anno nuovo