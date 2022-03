Sarebbe molto salutare per l’organismo aggiungere basilico, prezzemolo e altre erbe aromatiche ai cibi perché ricchi di vitamine, antiossidanti e minerali

Le erbe aromatiche non sono solo un condimento per i nostri cibi ma sono anche importanti per il nostro benessere. Infatti, si tratta di alimenti ricchi di nutrienti benefici per l’organismo. In primo luogo abbiamo il basilico, tra i più utilizzati in cucina. Non poche sono le sue proprietà nutritive, essendo ricco di minerali, nonché di vitamina K e manganese. In più, rappresenta un’ottima fonte di vitamina C, calcio, potassio, ferro e rame. Ma non è finita qui, esso contiene anche betacarotene ed importanti flavonoidi, fra cui l’eugenolo. Di conseguenza, presenterebbe proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. In particolare, l’eugenolo è utile contro disturbi quali l’artrite reumatoide, l’artrosi e le infiammazioni intestinali.

Passiamo alla seconda erba usatissima per molte pietanze, che è il prezzemolo, fonte di antiossidanti per eccellenza. Esso, inoltre, conterrebbe nutrienti molto utili alla salute di ossa e denti. Poi, come il primo, contiene betacarotene e flavonoidi, come la luteolina e l’eugenolo. Avrebbe proprietà antisettiche e diuretiche ma ne va evitato l’eccesso, perché potrebbe provocare effetti collaterali come anemia e problemi epatici.

Altre erbe aromatiche importanti per il nostro benessere

La terza erba in elenco è il rosmarino, ricco di sostanze come il calcio, importante per la salute di denti e ossa. Esso, inoltre, contiene potassio, che sarebbe importante per il controllo della pressione sanguigna, e vitamina C, che aiuterebbe a rafforzare il sistema immunitario. In più, questa pianta è ricca di fibre e magnesio, necessario alla produzione di energia e alla sintesi delle proteine. Altra erba aromatica di grande pregio è l’alloro. Le sue foglie e bacche avrebbero proprietà astringenti e diuretiche. Inoltre, facendo delle infusioni con le parti verdi della pianta, si potrebbero alleviare i sintomi dell’ulcera gastrica e del mal di pancia. Infine, l’olio essenziale che viene estratto da esso sarebbe utile contro dolori muscolari, artrite e sintomi influenzali.

Quindi, sarebbe molto salutare per l’organismo aggiungere queste erbe ai nostri cibi. Ottenendo così l’utile di un sapore migliore e il dilettevole di effetti benefici per la salute. L’alloro è, infatti, una fonte di vitamina C, acido folico, vitamina A e vitamine del gruppo B. Fra i minerali ci sono: fosforo, potassio, calcio e magnesio, importanti per la salute di denti e ossa. Poi contiene ferro e rame, utili alla produzione di globuli rossi.

Altra erba salutare è la salvia, che è una buona fonte di antiossidanti e di vitamine, oltre che di minerali. È anche fonte di betacarotene, di oli essenziali e di numerosi composti come cineolo, acido clorogenico e acido caffeico. Essa non presenta particolari controindicazioni. Tuttavia, in caso di gravidanza o allattamento, diabete, malattie psichiatriche, malattie ormonali e interventi chirurgici, non va assunta in grandi quantità.