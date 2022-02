Qualche volta può capitare che la nostra pancia cominci lentamente a gonfiarsi. In breve tempo ci sentiamo come un pesce palla, a cui la pelle rischia di scoppiare. Il jeans comincia a diventare stretto e l’aria che si forma vuole prepotentemente trovare una via di fuga. Si crea così una situazione imbarazzante se ci si trova in luogo pubblico.

Quante scorregge è normale fare al giorno

Fare scorregge non è affatto un problema di salute, ma è un fatto fisiologico. È un’esigenza del corpo potersi liberare dall’aria in eccesso. Se perciò si sente la necessità di scorreggiare, meglio farlo senza remore. Persino l’antica Scuola medica salernitana diceva che emettere flatulenze era uno sfogo necessario del corpo. Non a caso, dopo averle fatte, ci si sente anche meglio sia con il corpo che con la mente. A volte, però, l’aria in pancia si trasforma in nauseanti scorregge a tamburo battente.

Per chi ne fa molte, potrebbe venire il dubbio che qualcosa nella sua pancia non va. Ci si potrebbe chiedere quale sia la dose normale di scoregge in un giorno. Ebbene secondo gli esperti sembra proprio che fare 20 scorregge al giorno è qualcosa del tutto normale.

La formazione di aria nella pancia, perciò, è un fatto naturale. I cibi sono digeriti non solo dallo stomaco, ma anche dai batteri della flora intestinale. È così che si producono gas come ossigeno, azoto, anidride carbonica, metano e idrogeno nel nostro intestino. Una volta prodotti, è necessario che escano.

Nauseanti scorregge a tamburo battente e rumorose eruttazioni sarebbero colpa di alcuni problemi di salute e di questo insospettabile alimento

La loro formazione dipende da alcune cause fra cui i cibi ad alta fermentazione. Meglio fare attenzione se fossero presenti nella propria dieta. Quelli che più formano gas intestinale sono alcuni ortaggi della famiglia delle brassicacee. In particolare producono gas rape, verza, cavolfiore e cavolo. Ma anche il latte e i suoi derivati, i legumi e i cibi grassi. Inoltre, bisogna includere tutte le bevande gassate e non ultimo alcune abitudini. Bere con la cannuccia e parlare mentre si mangia fa entrare molta aria nello stomaco che crea eruttazioni.

Anche un alimento molto amato è causa di fermentazione e di formazione di gas. Il pane fresco, infatti, il pane di giornata, fermenta nello stomaco. Chi è abituato a mangiarne molto, si sentirà forse la pancia più gonfia. In passato si mangiava anche il pane del giorno dopo, che si trovava più digeribile.

Alcuni disturbi di salute

Se le scorregge sono puzzolenti e la pancia si gonfia spesso, allora forse si potrebbe pensare a un disturbo di salute. In questo caso i più comuni sono la sindrome dell’intestino irritabile, disturbi di digestione e stitichezza. A questi si aggiungono anche fattori psicologici come ansia, depressione e insonnia.

Un’attenta alimentazione e i consigli del proprio medico potrebbero sgonfiare l’intestino che si trasforma in una camera a gas.