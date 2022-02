Capita spesso di essere in pubblico e di avvertire quella sensazione di pancia gonfia e dolori addominali e poi all’improvviso l’impellente necessità di scorreggiare.

Ebbene, scorreggiare è un gesto del tutto naturale che farebbe bene alla nostra salute.

Le scorregge indicano la presenza di un gas che si accumula nell’intestino e che viene rilasciato attraverso l’ano. Questo gas si forma nell’intestino quando i batteri scompongono il cibo che dovrà poi essere assorbito dal corpo.

In realtà durante la scomposizione del cibo sono 5 i gas che si formano in quantità diverse. A seconda di quelle presenti in quantità maggiori, le scorregge possono essere o meno maleodoranti. Infatti non tutte le scorregge rilasciano cattivi odori.

I 5 gas che si formano sono l’azoto, l’ossigeno, il metano, l’idrogeno e l’anidride carbonica. Se a prevalere saranno metano e idrogeno solforato le puzzette avranno uno sgradevolissimo odore di uova marce.

Ecco quante scorregge dovremmo fare al giorno per stare in salute e perché non dovremmo trattenerle

Scorreggiare è un’azione normale e che fa bene alla nostra salute perché permette di liberarci dal gas in eccesso e ridurre quei fastidiosi dolori addominali. Inoltre trattenerle potrebbe con il tempo alterare la normale funzionalità dell’intestino.

Secondo quanto riportato dalla rivista Healthy And Natural World, il numero perfetto di scorregge si aggirerebbe intorno alle 20 al giorno. Una percentuale che può variare anche in base all’alimentazione, allo stress e all’introduzione di sostanze che potrebbero infastidire l’organismo.

Fare molto più di 20 scorregge al giorno o farne di eccessivamente puzzolenti potrebbe indicare la presenza di un’alterazione come ad esempio un’intolleranza alimentare.

Scorregge e cause

Le scorregge dipendono molto dalla nostra alimentazione. Infatti può capitare che dopo l’ingestione di alimenti differenti dal solito questo fenomeno possa aumentare. Così come potrebbe aumentare il numero di volte in cui si reca al bagno.

La causa spesso è riconducibile all’introduzione di cibi fermentabili come i legumi, alcune verdure come le crucifere, quindi cavolfiori, cavoletti di Bruxelles. Piuttosto che alcuni frutti come mele, pere, prugne ma anche latte e latticini. Anche una dieta particolarmente ricca di fibre potrebbe causare eccessiva flatulenza.

L’introduzione di bibite gassate ma anche il consumo di alcune sostanze, come ad esempio, i dolcificanti possono aumentare i fastidi e il gonfiore addominale.

Inoltre disturbi digestivi come la sindrome del colon irritabile o il reflusso acido possono causare accumulo di gas nell’intestino.

Consigli per una pancia sgonfia

Per ridurre la fastidiosa sensazione di gonfiore è possibile ricorrere d alcuni rimedi naturali come alcune tisane a base di finocchietto, menta piperita e soprattutto lo zenzero. In particolare lo zenzero avrebbe la capacità di ridurre il gonfiore addominale e rilassare le pareti intestinali.

A tal proposito potremmo decidere di realizzare una calda e gustosa tisana a base di zenzero, finocchio e liquirizia.

Dunque ecco quante scorregge dovremmo fare al giorno per stare in salute.