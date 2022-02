Ci sono dei piatti della tradizione che richiedono l’assoluta presenza dell’aglio, che li rende particolari con il suo gusto inconfondibile. Come pensare a una bruschetta senza aglio o a un’insalata di peperoni arrostiti privi dell’inconfondibile aroma? A parte il sapore, l’aglio è famoso per le sue innumerevoli virtù. Elencare le proprietà dell’aglio è un’impresa ardua perché questo piccolo bulbo apporta immensi benefici alla nostra salute. Ma il suo sapore deciso e il forte odore, che persiste in bocca anche dopo averlo mangiato, lo rendono sgradevole per molti di noi.

Se l’aglio non ci piace

L’aglio è fonte di antiossidanti e ha proprietà antibatteriche e antivirali. Alcuni studi gli riconoscerebbero anche un’azione antitumorale. Il nostro elenco potrebbe essere infinito. Quindi prima di rinunciarvi definitivamente cerchiamo dei modi alternativi per assumerlo. Si può provare in questo modo. Tritiamo uno spicchio d’aglio e lo mescoliamo con yogurt e mela, che coprono odore e sapore. Oppure possiamo usare la polvere d’aglio che ha un sapore più delicato. Un altro sistema è quello di mettere l’aglio intero nelle preparazioni e di toglierlo a fine cottura in modo che il suo aroma rimanga nei piatti molto leggermente. Ma se non riusciamo proprio a sopportalo, vediamo in quali modi e con quali spezie possiamo sostituirlo.

Non solo senape e pepe, ma sono queste le spezie con cui sostituire l’aglio nei piatti e in alcuni sughi e sottaceti

Nelle preparazioni cotte l’aglio si può sostituire con porro o scalogno. Il porro appartiene alla stessa famiglia dell’aglio, ha forma allungata con foglie di colore verde e bulbo bianco. In cucina si usa solo il bulbo ed è ottimo per sughi e brodi. Lo scalogno è molto simile a una cipolla piccola e in cucina si abbina bene a qualsiasi piatto. I francesi ne sono dei grandi consumatori. Ha un aroma intenso ed è ottimo nella preparazione dei primi, della carne o del pesce, ma può accompagnare anche formaggi e verdure. Particolarmente sfiziosa è la frittata a base di scalogno.

Zenzero e finocchio

Anche il sedano può sostituire l’aglio nel brodo e nella cottura di carni o verdure. Come non pensare alla famosa caponata siciliana tanto cara al commissario Montalbano? Tra le spezie dal sapore pungente possiamo scegliere lo zenzero, una radice che si può acquistare intera e fresca o essiccata e in polvere. Lo zenzero arriva dalla cucina orientale e si abbina a carne o pesce anche crudi, ai primi piatti e ai sottaceti. Meno conosciuti sono i semi di finocchio, che in realtà costituiscono il frutto della pianta. Hanno l’aspetto di piccoli grani e si vendono essiccati. Dall’aroma inconfondibile, sono ottimi nelle marinate di carne o pesce e nelle cotture al forno. Quindi, per insaporire i nostri piatti possiamo usare non solo senape e pepe ma anche queste spezie che non ci faranno rimpiangere l’aglio.

