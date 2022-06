Molti non iniziano la giornata se non hanno il sapore del caffè in bocca: questa è una reale verità. Il caffè è una delle bevande più amate in particolar modo dagli italiani, a partire dal caffè freddo e a finire da quello caldo con la panna. Diciamo che in qualsiasi forma il caffè si trovi è sempre ben accetto dagli amanti. Purtroppo non tutti riescono a berlo, c’è chi soffre di tachicardia e quindi preferisce la forma “deka” che ha un basso contenuto di caffeina al suo interno, oppure l’orzo che ha un sapore simile. Il caffè non possedendo chissà quali sostanze nutritive al suo interno, non è considerato un alimento essenziale.

Il caffè viene ottenuto dalla macinazione dei semi della pianta caratteristica, la ‘’Coffea’’. Presenta diverse componenti quali la caffeina. Ci sono varie forme di caffè che possono cambiare in base alla modalità di lavorazione che si utilizza.

Ad esempio esiste il caffè verde che contiene un basso indice di caffeina e proprietà antiossidanti e ricco di vitamine del gruppo B.

Il caffè è molto amato proprio per il suo sapore forte e deciso, ma vista questa assunzione massiccia bisogna anche capire i rischi o benefici che ci sono dietro. Moltissimi bevono il caffè ma ci potrebbero delle cose che non tutti conoscono.

La bevanda che tutti amano in qualsiasi sua forma: come scritto sopra, il caffè in qualsiasi modo si presenti piace sempre, c’è chi lo preferisce anche come gelato o granita. Proprio perché il caffè viene così consumato nelle tavole italiane, si deve comprendere cosa succede quando viene assunto.

Moltissimi bevono il caffè ma ci potrebbero essere delle controindicazioni che pochi conoscono

La componente principale del caffè è la caffeina, quest’ultima è capace di interagire con il nostro sistema nervoso portando ad una sorta di eccitazione. Questa eccitazione potrebbe essere buona in alcuni casi. Ad esempio gli studenti universitari usano il cosiddetto “caffè dello studente” dove al posto dell’acqua mettono altro caffè per renderlo ancora più forte. Questo, per avere uno stato se possiamo definirlo “attivo”, in modo da restare svegli e riuscire a studiare. In altri casi invece questo, potrebbe essere una rovina o un reale problema per chi soffre di problemi al cuore.

Inoltre potrebbe causare insonnia, quindi un soggetto che già non riesce a prendere sonno facilmente è meglio se non beve caffè prima di andare a letto la sera. Di fatti la caffeina va proprio ad aumentare i battiti cardiaci (tachicardia) provocando uno stato di ansia nei soggetti più “deboli”. Da questo possiamo evincere che il caffè non ha su tutti gli stessi effetti, dunque bisogna ascoltare il proprio corpo per capire se è un qualcosa che possiamo reggere oppure evitare.

