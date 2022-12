Natale con il pancione, ecco quali cibi evitare in gravidanza

A caratterizzare il periodo natalizio sono le grandi tavole imbandite. Durante questi giorni la parola d’ordine è abbondanza. Sulle nostre tavole troviamo cibi particolarmente saporiti e tanti dolci. Non è mai salutare mangiare in modo smisurato. Per qualcuno determinati alimenti sono assolutamente da evitare. Di seguito scopriremo quali cibi, tradizionalmente serviti a Natale, sono da evitare in gravidanza.

Cene e pranzi natalizi mettono a dura prova il nostro stomaco. È risaputo che questo periodo festivo è caratterizzato da abbondanza di cibi particolarmente dolci e saporiti. Resistere è difficile, ma attenti a sentirsi male. Festeggiare sì, ma con responsabilità. Questo discorso vale soprattutto in gravidanza. Affrontare Natale con il pancione, significa fare attenzione a ciò che si mangia. Non tutti i cibi che si consumano in questo periodo sono salutari per una futura mamma. Se trattenersi è già difficile normalmente, lo è ancor di più in gravidanza, quando l’appetito aumenta.

Attenzione agli eccessi

Ogni regione italiana ha una tradizione culinaria diversa. Tuttavia ad accomunare tutte è l’abbondanza del pranzo di Natale. Parliamo di cibi particolarmente saporiti e di tanti dolci farciti. Durante le festività natalizie, non mancano le fritture, le bibite gassate e i dolci. Attenzione quindi a non avere freni a tavola. L’abbondanza e la consistenza di questi cibi possono creare problemi. È essenziale non eccedere.

Uno dei primi consigli è quello di non concentrarsi esclusivamente sulle portate. Questa è l’occasione per riunire tutta la famiglia, la comunicazione non deve assolutamente mancare. Spazio alla conversazione. Un altro suggerimento è quello di masticare bene evitando di mangiare velocemente. Questo favorirà una buona digestione. Infine bere consapevolmente, evitando di assumere eccessive quantità di bibite gassate ma soprattutto alcol. Sono piccole accortezze che ci faranno vivere in modo spensierato le feste di Natale senza sentirci male. Ancora più riguardo se parliamo di donne in dolce attesa.

Natale con il pancione, ecco quali cibi non mangiare

Serve una attenzione in più al menu per le donne in dolce attesa. Tra i piatti tipici di Natale, molti cibi sono assolutamente da evitare. Per esempio pesce e molluschi crudi sono assolutamente da eliminare in gravidanza. Quindi sushi, salmone affumicato e alici marinate sono bandite. Bisogna dire no ai salumi crudi. Quindi no a prosciutto crudo, speck, pancetta, bresaola, coppa, culatello e salsiccia fresca. Attenzione alla cottura della carne. Poco cotta o al sangue è decisamente da evitare. Inoltre da evitare le salse prodotte con uova crude fresche. Ad esempio la maionese. Ma anche la crema fresca al mascarpone presente in molti dolci. Ad esempio nel tiramisù.

Massima attenzione anche ai formaggi. Tutti quelli prodotti da latte crudo sono da evitare. Un esempio sono gorgonzola, camembert, brie ed altri dalla consistenza molle. Sconsigliate anche le verdure crude, quali per esempio l’insalata. Infine ricordiamo che tra Natale e Capodanno scorrono litri di alcol. Vino, birra e spumante sono sempre presenti sulle tavole natalizie. Anche in questo caso da evitare. Niente alcol in gravidanza! Detto questo, nessuno rimarrà a digiuno. Basterà mangiare tutto ciò che è cotto.