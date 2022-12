5 concorsi per lavorare con il diploma come vigile urbano o istruttore a Milano, Genova o Modena

Per lavorare con il diploma come vigile urbano-proiezionidiborsa.it

L’accesso al pubblico impiego attrae da sempre candidati di qualunque età e titolo di studio. L’assunzione passa quasi sempre per concorso, che fissa i requisiti specifici e generici per l’ammissione alle selezioni. In questa sede, in particolare, presenteremo più concorsi per diplomati ed 1 solo per laureati. Ma dove ed entro quando candidarsi?

Spesso l’attenzione sulla Gazzetta Ufficiale ricade sui bandi delle Amministrazioni Centrali che di norma prevedono più posti di lavoro. Tuttavia, altrettanto importanti sono quelli degli Enti locali come i Comuni e le Province o i bandi delle Regioni. Per chi abita e vive nei paraggi, infatti, essi danno modo di lavorare a due passi da casa. Vediamo allora quali sono i 5 concorsi per lavorare con il diploma come vigile urbano o istruttore.

Il bando della Città Metropolitana di Milano

Il concorso pubblico, per esami, della Città Metropolitana di Milano riguarda la copertura di 3 posti di agente di polizia locale di categoria C1. I Comuni interessati, in particolare, sono Busto Garolfo (una unità) e Cusano Milanino (due unità).

L’assunzione prevista è a tempo pieno e indeterminato e le istanze vanno inviate online entro le ore 12.00 dell’8 gennaio 2023. I candidati devono utilizzare la procedura accessibile al link indicato al testo ufficiale (art. 2).

I requisiti di ammissione prevedono il pieno possesso dei requisiti generici e specifici. Tra questi citiamo la cittadinanza, l’assenza di problemi con la Giustizia, il non essere stati allontanati o licenziati e simili da un precedente impiego pubblico. Ancora, si richiede il diploma di maturità, l’idoneità psico-fisica per l’accesso ai ruoli del personale militare di pubblica sicurezza, la patente di guida A e B. Infine è richiesta la disponibilità a guidare i mezzi in dotazione al Corpo di PL e la disponibilità al porto d’arma e all’uso dell’arma.

I due bandi di concorso pubblici della città di Genova

In Liguria, anche i 2 bandi del Comune di Genova cercano unità per rinforzare il locale Comando di PL. In particolare, una selezione riguarda la copertura di 49 posti di agenti di polizia locale (PL) e altri 27 per quello di funzionario di PL.

Nel primo caso si richiede il diploma, mentre serve la laurea per accedere alle selezioni per funzionario.

5 concorsi per lavorare con il diploma come vigile urbano o istruttore in alcune città del Centro-Nord

Infine ecco i 2 bandi del Comune di Modena, in Emilia Romagna. In particolare si tratta di selezioni pubbliche (entrambe per soli esami) tese alla copertura di:

2 istruttori tecnici, geometri, a tempo determinato (contratto di formazione e lavoro) e diploma di geometra o perito edile (o laureati in Ingegneria edile o Architettura). L’inquadramento previsto è la categoria C, e le domande devono essere inviate entro le 13.00 del 19 dicembre;

istruttori tecnici, (contratto di formazione e lavoro) e diploma di geometra o perito edile (o laureati in Ingegneria edile o Architettura). L’inquadramento previsto è la categoria C, e le domande devono essere inviate entro le 13.00 del 19 dicembre; 33 istruttori amministrativi di cat. C, da assumere a tempo indeterminato. Anche in questo caso il titolo di studio richiesto per l’ammissione alle selezioni è il diploma di maturità. In particolare, 3 posti sono riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/1999, e 9 ai militari volontari. In questo caso i termini di candidatura sono fissati per le ore 13.00 del 22 dicembre.

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare integralmente il bando di proprio interesse per tutti i dettagli tecnici della relativa selezione.