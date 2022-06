Ora che il calcio si è fatto da parte, per la gioia di mogli e compagne, ci ritroviamo a cercare qualche bel film per tutta la famiglia. Fra canali in chiaro, on demand e streaming, difficile non trovare un titolo che possa piacere a tutti. Soprattutto se siamo la classica famiglia abbonata a più di una piattaforma e con svariati decoder in casa. Proprio se siamo alla ricerca di un film assolutamente originale, proviamo a rivedere questo autentico cult degli anni ’80. Una pellicola, diretta da un maestro dell’orrore, come John Carpenter, che unisce l’azione al fantasy, l’ironia all’avventura. Un film che allora fece letteralmente impazzire i fan, ma che forse avrebbe potuto avere ancora più successo. Probabilmente “stritolato” in un momento in cui uscivano successi a ripetizione e kolossal uno dopo l’altro.

Uno degli attori più amati del periodo un grande regista

“Grosso guaio a Chinatown” è un piccolo capolavoro, diretto dal mago dell’horror John Carpenter, regista ancora oggi vivente che è passato alla storia per la saga di Halloween. Pronosticato dagli esperti di cinema come un regista baby fenomeno, Carpenter sbancò letteralmente i botteghini a poco più di trent’anni. Con Halloween prima, e La Cosa poi, fece parlare di sé non solo tutta Hollywood, ma il Mondo intero. Proprio sull’onda di questi successi internazionali, nel 1986, uscì il nostro film, visibile ora con l’abbonamento Disney plus. Interpretato da quello che allora era uno dei divi del momento, Kurt Russell, nei panni del camionista avventuroso, Jack Burton. Attore cultore del fisico, ex atleta e amatissimo dalle donne per il suo aspetto macho. Giusto per farci un’idea, la famosa battuta: “io sono nato pronto”, viene proprio da questo film.

Nascosto tra i tantissimi film in streaming questo cult degli anni ’80 che fece impazzire il pubblico e che tiene incollati al divano per 2 ore di puro divertimento

Senza spoilerare la trama, sia per chi si accinge a vederlo prima la prima volta, ma anche per chi non lo ricorda, il film è davvero particolare. Narra le peripezie di una coppia di amici che devono recuperare la fidanzata di uno dei due, rapita da un’organizzazione criminale cinese. Sparatorie e duelli, mostri e creature fantasy si alternano in questo film alle battute sempre sagaci di Kurt Russell.

Ieri e oggi

Rivisto quasi quarant’anni dopo, potrebbe far sorridere, ma allora fu un film davvero visionario e anticipatore di tanti filoni poi di successo. Nascosto tra i tantissimi film in streaming questo cult degli anni ’80 da non perdere assolutamente. Curioso, infine come questo film incassò al cinema la metà di quanto era costato, per poi diventare assolutamente introvabile nelle allora videocassette.

Lettura consigliata

2 ore di risate a crepapelle in questa spassosissima commedia su Netflix che ci farà letteralmente cadere dal divano