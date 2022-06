Meglio non prendere esempio da questo film dalla colonna sonora travolgente e che ha fatto la storia per cercare di avere addominali scolpiti e bicipiti d’acciaio

Gerard Butler affascinante attore hollywoodiano, salito alla ribalta nel famoso 300, ha recentemente parlato della sua eccezionale forma fisica. All’alba dei suoi 53 anni portati alla grandissima si è raccontato in una lunga intervista ai media britannici. Lui, scozzese purosangue che, moltissimi avrebbero voluto nei panni del nuovo 007. Parlando del suo fisico scolpito, ma non dopato, perfetto, ma non straripante, avrebbe dato dei preziosi consigli ai lettori. Dieta e attività fisica, ovviamente, ma anche senza avere per forza il pallino della palestra. Un esempio su tutti? Riempire un semplice zaino, o una borsa della palestra, con dei sassi o della sabbia. Un metodo davvero low cost per fare i muscoli. A patto, però, di non mollare e fare a piccoli passi dei continui miglioramenti. Sicuramente, non seguendo i cattivi consigli dei protagonisti di Pain and Gain, disponibile su Amazon Prime.

Una storia vera che lascia tanta amarezza

Meglio non prendere esempio da questo film se non abbiamo tempo, soldi e voglia di frequentare la palestra. “Pain and Gain”, letteralmente “fatica e guadagno” racconta la storia di 3 palestrati che, stufi dei pochi guadagni, decidono di ricattare e spennare un ricco imprenditore. Clamorosamente ispirato a una storia vera, questo film ha come protagonisti delle stelle di Hollywood come Mark Wahlberg e Dwayne Johnson. Racconta, con l’abile regia del famoso e pluripremiato regista Michael Bay, l’ossessione per il fisico da parte di tre ragazzi americani. Arrivare ad avere fisici scultorei, anche dopandosi, a rischio dell’integrità fisica e della fertilità. Come ricordato nello stesso film, da uno dei protagonisti che deve ricorrere a delle cure mediche. Sicuramente, al di là della trama, questo film che vale la pena vedere, ricorda come ci siano delle vie da non prendere per avere dei fisici muscolosi.

Meglio non prendere esempio da questo film dalla colonna sonora travolgente e che ha fatto la storia per cercare di avere addominali scolpiti e bicipiti d’acciaio

Mentre i protagonisti di Pain and Gain, che tra l’altro sono veramente dei colossi, nel film non sono esempi da seguire, prestiamo invece attenzione ai consigli sopra riportati da parte di Gerard Butler. Se vogliamo cercare di avere un fisico muscoloso, perdendo grassi e calorie in eccesso, dovremmo:

seguire una dieta proteica bilanciata;

rinunciare a zuccheri e grassi in eccesso;

fare uno sport aerobico;

preferire flessioni e addominali;

concentrarci su un attrezzo unico in grado di allenare tutto il fisico.

