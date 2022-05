Non tutti sono estremamente entusiasti di poter sfoggiare il proprio costume da bagno, a mare o in piscina, c’è chi non ha fatto in tempo a smaltire i rotolini di troppo. In realtà, l’importante è sempre stare bene con sé stessi ed essere in salute, anche perché esistono diversi tipi di abbigliamento che valorizzano la figura.

Se sapremo abbinare e scegliere gli outfit giusti, sembreremo anche più magre e slanciate. Pantaloni a vita alta larghi e altri modelli comodi, vestiti a portafoglio potrebbero donare un look decisamente elegante e sofisticata. Anche le scarpe o gli accessori potrebbero fare la differenza e renderci più belle e affascinanti, senza rinunciare alle tendenze del momento.

Nascondono la pancia e snelliscono i fianchi questi costumi interi e 2 pezzi e non sono i classici bikini

Non abbandoniamo l’idea di stare al sole, in riva al mare, perché è possibile camuffare le piccole imperfezioni con dei costumi che non hanno nulla da invidiare al bikini. Alcuni modelli di costumi sono studiati proprio per nascondere le maniglie dell’amore o anche un fondoschiena e dei fianchi più larghi. Ma non parliamo di quelli contenitivi e tristi, che non ci rendono sensuali, anzi non vedremo l’ora di indossarli e tuffarci a mare.

Se preferiamo coprire al 100% la pancia, il costume intero è la scelta migliore, ma optiamo per un modello di tendenza ammaliante, come quello impreziosito da una fascia dorata in vita. La fascia, poi, può essere arricchita con pietre e decorazioni brillanti e sofisticate oppure evidenziata da un colore diverso rispetto al resto del costume.

Esistono anche quelli bicolor, dove la parte superiore è più chiara e scollata e quella inferiore è più scura. I colori in questo modo nascondono la pancia e snelliscono i fianchi. Le varianti sarebbero a monospalla o con dei graziosi volant sulla pancia o come spallina. Sfruttiamo anche le stampe, se preferiamo qualcosa di più allegro, per celare abilmente i nostri piccoli difetti.

I modelli più accattivanti

Ancora più sexy e ricchi di personalità i due pezzi con la parte superiore avvolgente ma scollata e una gonnellina a vita alta che richiama il tema tropicale o con fantasie. In questo modo sarà praticamente impossibile notare i fianchi prominenti. La mutandina a vita alta è il vero segreto per sembrare più snelle con stile, scegliamo quelle arricciate e di colore scuro.

Giochiamo sui dettagli e attiriamo l’attenzione su altri punti del nostro corpo, con volant, modelli a incrocio che mettono in risalto un generoso decolté.

Evitiamo assolutamente bikini microscopici a vita bassa, fantasie a righe orizzontali e colori troppo chiari, che non valorizzano i fisici dalle forme giunoniche.

