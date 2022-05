L’incredibile motivo per cui non dovremmo usare più la carta igienica e qual’è la giusta alternativa

Gli scaffali dei supermercati sono pieni di questo articolo acquistato da tutti e indispensabile.

Di carta igienica ce n’è di tutti i tipi, super morbida, profumata e bianchissima. Sono proprio queste particolarità che, a quanto pare, la rendono nociva per la nostra salute. Ora infatti, andremo a spiegare l’incredibile motivo per cui non dovremmo usare più la carta igienica.

In pochi sanno, che per rendere la carta igienica con queste caratteristiche occorrono molti prodotti chimici, tra cui il cloro e la candeggina. La carta, come tutti ben sanno deriva dal legno e il suo colore originale dovrebbe essere più scuro.

Infatti, nel processo di lavorazione della carta igienica vengono utilizzati il cloro ed il biossido di cloro, che possono sviluppare sostanze dannose o addirittura cancerogene come la diossina.

Queste sostanze entrano nell’organismo attraverso la pelle ogni qual volta ci puliamo con la carta igienica, e potrebbero accumularsi potenzialmente nel nostro organismo anche se in tempi piuttosto lunghi

Ecco l’incredibile motivo per cui secondo alcune nuove teorie non dovremmo usare più la carta igienica e pertanto trovare una possibile alternativa

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che, l’accumulo di queste sostanze potrebbe provocare, in extremis,una diminuzione della fertilità e squilibri ormonali, fino in taluni casi estremi al cancro.

Lo squilibrio ormonale è causato dalla presenza, in tutti i prodotti di carta, di una sostanza chimica pericolosa come il bisfenolo-A. In oltre, nella carta igienica esiste anche il formaldeide utilizzato per aumentare la resistenza della carta all’umidità.

Alcuni medici affermano, che l’uso della carta igienica potrebbe comportare anche altre conseguenze.

Anche se siamo abituati da secoli ad utilizzarla dopo essere andati al bagno, in realtà questo prodotto non ci pulisce correttamente. Le particelle di feci rimaste attorno all’ano possono arrivare in una donna fino all’uretra, e provocare un’infezione alle vie urinarie.

Ad ulteriore riprova si veda anche la tendenza orientale (nipponica soprattutto) ad incorporare il bidet nel wc proprio per permettere l’immediata pulizia con acqua corrente.

Per concludere sarebbe meglio acquistare della carta igienica lavorata con prodotti naturali, oppure l’alternativa migliore potrebbe essere l’uso del bidet o le salviettine igienizzanti umidificate.

