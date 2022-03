Nessuno è perfetto, questo è un dato di fatto. Quando ci si guarda allo specchio, può capitare di notare alcuni particolari del fisico che non piacciono e che si reputano difetti. È il caso di una fronte alta e spaziosa, che se per alcuni potrebbe essere un tratto distintivo, per altri rappresenta un problema da risolvere.

Se anche noi non possiamo sopportare quello spazio di troppo tra l’attaccatura dei capelli e le sopracciglia, allora non ci resta che porvi rimedio. E non c’è niente di meglio di un buon taglio di capelli per darci un nuovo look che sappia soddisfare sotto ogni aspettativa.

Un’acconciatura alla moda dovrebbe saper impreziosire l’aspetto e allo stesso tempo nascondere eventuali imperfezioni. È proprio il caso dei modelli proposti nelle prossime righe, che valorizzano il viso e sono adatti anche alle over 50.

Idee per frangetta

La prima soluzione per chi reputa la fronte spaziosa poco attraente è una bella frangia stilosa. Il giusto look è in grado di celare l’attaccatura dei capelli e sottolineare lo sguardo. Il risultato finale sarà un viso più armonico e gradevole alla vista.

Ci sono molti tagli a nostra disposizione che possono aiutarci a minimizzare l’impatto estetico della nostra fronte. Potremmo provare un bob riccio con frangia tagliata, perfetto per chi ha un viso squadrato o a cuore. Ottima anche la frangetta sottile in un taglio medio lungo, che copre senza appesantire. Chi desidera una chioma dall’effetto più voluminoso e accentuato, invece, potrebbe trovarsi bene con una frangia irregolare.

Nascondere la fronte alta senza frangia è possibile con questi 3 tagli eleganti che ringiovaniscono tutti persino dopo i 50 anni

Per quanto comoda, non è detto che la frangia debba essere per forza la nostra unica arma a disposizione. C’è chi non la ama particolarmente e non apprezza il modo in cui scende dalla fronte. Per queste persone esistono 3 valide alternative.

La prima consiste nel realizzare un fantastico bob con ciuffo lungo laterale. È il taglio giusto per rendere più dolci i lineamenti di un viso spigoloso e dalle forme dure. Consigliato anche per chi ha il viso piuttosto allungato.

Per nascondere la fronte alta senza frangia, potremmo optare poi per la classica riga al centro. In questo caso i capelli andranno portati un po’ più lunghi. Questo stile fa cadere le ciocche lateralmente lungo il volto e camuffa lo spazio sulle sopracciglia. Per un volto ancora più proporzionato consigliamo una bella scalatura.

Se si ama un taglio più corto, ecco infine il ciuffo laterale con riga da una parte. È l’acconciatura perfetta per chi non vuole mostrare la stempiatura ma far risaltare lo sguardo. Possiamo completare il look con dei tocchi chiari per illuminare ancora di più il nostro volto.