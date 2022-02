I capelli ricci sono croce e delizia per molte di noi. Da una parte donano originalità ed energia alla chioma, ma per contro non sono sempre facili da tenere in ordine. Per questo, oltre alle cure indispensabili per la loro salute, dovremmo scegliere un taglio adeguato.

Chi desidera una soluzione rapida e di tendenza per mettere in risalto la propria chioma riccia la può trovare nel taglio proposto quest’oggi. È l’acconciatura perfetta per dare volume ai capelli senza dover strafare per tenerli a posto e si abbina particolarmente bene ai visi arrotondati. Ma prima, qualche consiglio per la cura.

Il balsamo come alleato della beauty routine

La regola d’oro per curare e prevenire ricci secchi o stropicciati è quella di idratarli. Il miglior modo per farlo è probabilmente quello di applicare sul cuoio capelluto un balsamo adatto.

Distribuiamolo in testa dopo aver messo lo shampoo e massaggiamo delicatamente con le mani. Aspettiamo che faccia effetto almeno 5 minuti, quindi procediamo col risciacquo finale. Alcuni balsami sono più adeguati di altri per questo scopo. Leggiamo bene l’etichetta e preferiamo quelli senza sodio, calcio o idrossido di litio.

Volendo, potremmo anche realizzare un prodotto fai da te direttamente da casa nostra. Ci basterà mescolare qualche cucchiaio di olio di cocco, poche gocce di olio di jojoba e un paio di cucchiaini di miele. Applichiamo il mix sulla chioma ancora umida e lasciamo in posa per qualche minuto, prima di sciacquare e godere del suo effetto.

Ricci perfetti e voluminosi con questo taglio alla moda facile da gestire che valorizza i visi tondi e ovali

Il taglio che potrebbe rivoluzionare il nostro look è il pixie tousled. Si tratta di un’acconciatura corta che premia i volti dai tratti più morbidi e gli dona slancio verticale.

L’effetto creato è piuttosto sbarazzino ma comunque ordinato e rende la chioma molto più voluminosa. Il pixie tousled dà il meglio di sé quando abbinato a un ciuffetto laterale riccio che fa da cornice al viso. Ottima e interessante anche l’alternativa con frangetta corta e basette.

Ecco quindi come rendere i ricci perfetti e voluminosi. Per un look totale e senza alcun compromesso, potremmo inoltre abbinare la giusta tinta che risalti ancor di più la figura. Proviamo il dark violet, una sorta di viola bruno che crea tratti profondi e intensi. Per le più bionde consigliamo invece il cold blond, una tonalità chiarissima vicina al platino che impreziosisce la carnagione chiara.