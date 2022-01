La moda non rinnova solo borse o capispalla, ma pensa anche all’acconciatura migliore per risaltare il viso. Nel 2022 si impongono nuovi tagli chic che soddisfano le donne di ogni età, giovani o più mature. Torna di moda, ad esempio, questo taglio anni ’70 per capelli lunghi o corti che spopola dal parrucchiere perché ringiovanisce ogni viso.

Molti di noi ripongono nel nuovo anno la speranza di poter finalmente tornare alla vita di tutti i giorni. Il taglio simbolo del 2022 rappresenta appieno questo sentimento, per questo la parola d’ordine è leggerezza. Le acconciature di tendenza non sono altro che proposte di grandi classici che ritornano di moda. Questa volta, però, li rivedremo sotto un’altra luce che donerà al nostro aspetto ancora più fascino.

Ecco i tagli alla moda facilissimi da gestire per capelli sontuosi anche dopo i 50 anni

Il primo ritorno di fiamma rivisto in chiave contemporanea è il celebre pixie cut. Il tradizionale taglio coi capelli scalati da “folletto” si ripropone sotto un’altra prospettiva. Il cambiamento si nota nei perimetri più morbidi e naturali dall’effetto grunge.

Proviamo il corto sbarazzino con una frangia appena accennata e tanto di riga laterale. Completiamo il look con dei favolosi riflessi caldi e avremo fatto centro. Non per nulla è il modello scelto dalla celebre attrice transalpina Léa Seydoux.

Lungo anni ’70

Chi ha passato una certa età non si deve sentire in obbligo di accorciare la sua chioma. Se non possiamo rinunciare a dei folti capelli lunghi, il taglio anni ’70 potrebbe rappresentare la nostra scelta migliore. Si tratta semplicemente di un luxe-looking hair in versione passata. Ma non lasciamoci ingannare: ci darà un aspetto così alla moda che non lo lasceremo mai più.

Lo stile è naturale e lascia i capelli liberi e selvaggi. Le scalature sono audaci e il tutto è impreziosito da una deliziosa frangia a tendina. Perfetta anche per mascherare quelle fastidiose rughe sulla fronte segno dell’età.

Long crop

Il caschetto non tramonta mai, nemmeno nel 2022. Il modello che tutti conosciamo è il bob, che qui si trasforma in un look alternativo. Il “lop”, come lo si chiama, è la perfetta via di mezzo tra il bob e il pixie cut.

È un caschetto ancora più corto ma con delle scalature che lo mettono in risalto. È il taglio del momento per chi ama la chioma accorciata ma senza esagerare. Ecco, dunque, i tagli alla moda facilissimi da gestire per capelli sontuosi anche dopo i 50 anni.