Con lavatrice e lavastoviglie è uno degli elettrodomestici che consuma di più, ma ecco come sostituirlo facilmente e risparmiare

Come da previsioni, nel primo trimestre dell’anno nuovo si è verificato un aumento delle bollette. Il costo di gas ed elettricità è quasi raddoppiato e le famiglie si trovano ad affrontare quest’imprevisto con difficoltà. Ecco perché risparmiare è diventata una strategia efficace che molti di noi stanno cercando di adottare.

Pochi sanno, infatti, che giornalmente sprechiamo quantità notevoli di energia. Gli elettrodomestici di casa sono i principali responsabili di questo spreco. Infatti, alcuni di essi consumano acqua ed energia molto più di altri. Pensiamo, per esempio, a quanto fanno salire la bolletta asciugatrice e condizionatore caldo/freddo.

Ciò che sorprende è che, in alcune circostanze, potremmo fare a meno dell’aiuto di queste macchine. Tutto senza complicare o allungare i tempi delle faccende domestiche. Proprio in questo articolo parleremo delle alternative a un piccolo elettrodomestico che con lavatrice e lavastoviglie è uno dei mangia energia peggiori.

Senza vapore sprechiamo meno tempo e denaro

Chi non pensa che stirare sia una delle attività più noiose in assoluto? Qualcuno che la pensa diversamente sicuramente esiste. Tuttavia, passare ore e ore a lisciare i vestiti ci fa sicuramente sprecare una quantità incredibile di corrente elettrica. La prova è che, può capitare, con ferro da stiro acceso insieme a un altro elettrodomestico salti la luce. Questo accade perché questo apparecchio riesce a consumare fino a 1100 Watt all’ora, cioè tantissima energia.

Ciò non significa che per risparmiare dobbiamo rinunciare ad usarlo. Ma ci sono delle soluzioni intelligenti per stirare meno. Una di queste è stendere il bucato in modo che i vestiti si asciughino con meno pieghe possibile. La prima regola è appendere tutti i capi al rovescio. Le magliette devono essere appese col collo verso il basso e i pantaloni dalla cintura. Le peggiori sono le camicie. Queste, appena uscite e ancora umide, devono essere stirate con le mani in ogni bordura.

Con lavatrice e lavastoviglie è uno degli elettrodomestici che consuma di più ma ecco come sostituirlo facilmente e risparmiare

Ci sono capi come l’intimo, le magliette della salute, le canottiere, lo stesso pigiama, che non devono essere stirati. Poiché s’indossano sotto altri vestiti non sono visibili e prendono la forma del nostro corpo. Per stirare capi di cotone, magliette, jeans e pantaloni possiamo utilizzare una soluzione alternativa.

Questa consiste nel riporli sotto oggetti pesanti e uniformi. Per esempio, si possono infilare sotto il materasso o sotto un cuscino con sopra un peso. Un’altra tecnica è quella di posizionare un asciugamano doppio umido sopra il capo. Può sembrare incredibile, ma le grinze dovrebbero scomparire in poco tempo.