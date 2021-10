In questo periodo abbiamo parlato molto di moda e tendenze della stagione autunno-inverno, tra grandi ritorni degli anni ’80 e nuovi outfit. Il freddo dei prossimi mesi lascerà dietro di sé un velo di malinconia, il ricordo delle spiagge, del mare e dell’abbronzatura dorata. Quanto son belli i vestitini corti e i sandali aperti, ma attenzione a non sottovalutare la bellezza dei look invernali.

Cappotti, stivali, sciarpe, cappelli, guanti non saranno forse comodissimi, ma il loro charme è assolutamente da dieci e lode.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra le tante novità del periodo più freddo dell’anno, ce n’è una che lascerà sorprese le appassionate di alta moda. Un nuovo arrivo che stravolge le regole degli abiti da sera e che sta bene su ogni fisico, dal più esile al più formoso. Vediamo di cosa si tratta e perché non dovrebbe mancare nel nostro armadio.

Nasconde i difetti ed è super chic il capo d’abbigliamento d’eccellenza nelle serate invernali

Stiamo parlando della tuta jumpsuit, di cui avevamo trattato in un precedente articolo. Si è detto che questo incredibile capo ha fatto capolino nella moda di fine estate e si adatta ad ogni corpo grazie al suo taglio. Tuttavia, sembra che le collezioni del prossimo 2022 lo abbiano reso protagonista anche della stagione a venire.

È vero che lo si può usare in ogni momento della giornata, ma è pur sempre un capo chic e raffinato. Ecco perché suggeriamo di indossarlo soprattutto la sera, magari alternandolo ai classici abiti corti o lunghi.

I nuovi modelli propongono tessuti particolari e diversi dal solito cotone: macramè, seta e soprattutto satin.

Conosciuto semplicemente come “raso”, il satin si riconferma protagonista degli abiti da sera. Siamo soliti vederlo sulle stole o sui tubini, stavolta lo troveremo sulle incredibili tute.

Attenzione ai dettagli

Come scegliere la tuta perfetta e alla moda? Certamente in base al proprio fisico, ma anche ai propri colori. Sappiamo che d’inverno siamo tutti leggermente pallidi e quindi concentriamoci soprattutto sull’hairstyle.

Capelli castani prediligono colori decisi come blu e bordeaux, così come una chioma chiara si sposa bene con altre tonalità. Si pensi al celeste o al rosa cipria, ma anche al nero, diversamente da come credono tanti. Infatti, il nero risalta incredibilmente carnagione e capelli chiari: un’esplosione di contrasti che regala un effetto straordinario. Un look alla moda per ogni tonalità.

Attenzione poi alle applicazioni. Meglio optare per una tuta semplice o al massimo con qualche strass.

E le scarpe? Beh, i tacchi alti son sempre i prediletti, ma chi non li ama può scegliere degli stivaletti con tacco grosso e altezza media.

Nasconde i difetti ed è super chic il capo d’abbigliamento d’eccellenza nelle serate invernali e forse abbiamo già un’idea di cosa indosseremo a capodanno.