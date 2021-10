Moda, fashion e look strabilianti sono il frutto della Fashion week milanese che continuerà a influenzarci durante i mesi invernali. Sì, perché la settimana della moda funge da ispirazione per le nuove collezioni e impone le regole della moda della stagione in arrivo.

Abbiamo visto il debutto di strass e macramè, il ritorno della minigonna di pelle e soprattutto di un particolare tipo di jeans. Si tratta dei jeans modello boyfriend, di nuovo sulle passerelle dell’autunno 2021 e così comodi e trendy da piacere a donne e ragazze. Possiamo indossarli con le scarpe sportive, ma anche con un paio di décolletés. In qualsiasi modo, faremo un gran figurone senza rinunciare alla comodità.

Oggi, però, vogliamo far sapere ai nostri Lettori che è in voga un altro modello di pantaloni, diversi dai classici che tutti conosciamo. Ecco a quali ci riferiamo.

Tutte dicono che sia da uomo, ma sarà il top dell’outfit invernale 2022

Ci riferiamo a un tipo normalmente poco apprezzato da chi ama vestirsi in modo elegante e tendenzialmente formale. Da chi predilige le gonne agli shorts e i tacchi agli stivaletti. Attenzione, però, perché questo modello finora screditato, è in realtà uno dei più in voga degli ultimi tempi. Stiamo parlando del pantalone cargo, molto particolare e solo apparentemente mascolino.

La sua particolarità sta nelle numerose tasche sulle gambe, che gli donano uno stile audace, quasi da biker. Si porta in ogni stagione, ma l’inverno sembra quella più adatta per indossarlo.

Nato per i militari e per praticare sport, attività che richiedono ampi movimenti, il pantalone cargo ha recentemente cambiato la sua classica veste.

Un nuovo cargo

Perché parliamo di un nuovo cargo? Perché il pantalone da sport estremi per eccellenza è oggi un’icona di stile a tutti gli effetti. Non più capo d’abbigliamento esclusivo per le attività all’aperto, ma adatto anche ad aperitivi, pranzi e cene fuori con gli amici.

Anche in questo caso, come abbiamo visto a proposito dei jeans boyfriend, l’accessorio principale per la trasformazione del nostro pantalone è uno soltanto. Quale? Le scarpe, ovviamente.

Un paio di tacchi rendono giustizia e donano eleganza anche all’abito più semplice e, a prima vista, insulso. Ecco perché basta abbinare le scarpe ad hoc, una pochette dello stesso colore e una giacca che fa da contrasto. Il risultato sarà strabiliante e assolutamente alla moda. Tutte dicono che sia da uomo, ma sarà il top dell’outfit invernale 2022 e noi non vediamo l’ora di indossarlo.