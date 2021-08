Settembre porta con sé una nuova stagione e il cambio degli armadi. Con l’abbassamento delle temperature cambiamo il nostro abbigliamento. Ma non vogliamo rinunciare allo stile ed alla praticità.

Abbiamo letto che sono questi i 3 accessori di tendenza che spopoleranno in autunno e inverno. Ma vorremo un capo d’abbigliamento che ci risolva qualsiasi look. Anche quelli dell’ultimo minuto.

Qualcosa che ci renda eleganti ed alla moda in qualsiasi occasione.

Niente panico perché scopriremo che sta tornando di moda un outfit amato da molte. Che ci darà quel tocco in più e che farà tendenza.

Ritorna di moda questo capo d’abbigliamento amato da molte e perfetto per tutte

Finite le vacanze pensiamo nuovamente a look adatti a tutti i giorni. Prepariamo abbinamenti adatti al lavoro o a momenti di svago.

Non vogliamo rinunciare a sentirci belle e attraenti in qualsia momento della giornata. Il nostro abbigliamento può rappresentare il nostro biglietto da visita. E ci piace prenderci cura di noi stesse.

Sappiamo che sono questi gli stivali alla moda perfetti per l’autunno e amati dalle influencer. Ma su quale capo d’abbigliamento possiamo puntare per essere sempre al top?

Ci stupirà scoprire che ci basterà acquistare una tuta jumpsuit. È davvero incredibile ma, quest’anno, ritorna di moda questo capo d’abbigliamento amato da molte e perfetto per tutte.

Infatti, oltre ad essere perfetto in qualsiasi occasione è adatto a tutte le fisicità. Senza dimenticarci che con un solo indumento riusciremo a creare un look di tendenza.

Perfetto sia in ufficio che nel tempo libero, ci permetterà di dare il meglio di noi. E di esaltare magnificamente la nostra figura.

Scegliamo il modello che più ci piace. Lo troveremo facilmente in qualsiasi negozio. O affidiamoci ai brand online per curiosare tra le collezioni dedicate alle più alte. O alle più piccine. Riusciremo sicuramente a trovarla in svariate taglie.

I colori da scegliere

Ricordiamoci di sfruttare fino all’ultimo la nostra abbronzatura. Per il mese di agosto scegliamo colorazioni che variano dal rosso al corallo. Puntiamo sul bianco se è un colore adatto alla nostra palette.

Acquistiamone almeno una nera per essere sempre perfette in qualsiasi occasione. E non rinunciamo alle stampe floreali o geometriche. Daremo il giusto tocco in più a qualsiasi giorno della settimana.

Infine, preferiamo lunghezze ridotte per gli ultimi giorni d’estate. Per fine agosto possiamo scegliere jumpsuit smanicate e con il pantaloncino corto.

Ma per l’autunno-inverno scegliamo lunghezze adatte alla nostra figura. E puntiamo sulle scollature. Potremo impreziosire il tutto con bellissime collane o orecchini pendenti.

Con un unico capo d’abbigliamento saremo sempre bellissime e alla moda. Lasceremo tutti a bocca aperta.