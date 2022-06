A volte si è indecisi sulla meta giusta per le vacanze o per un fine settimana. In Italia tuttavia la scelta è molto varia. Si può andare dove c’è tanta gente o preferire le località meno note e più tranquille. Se cercassimo dei posti che ci avvolgono con la loro naturalezza, allora la scelta potrebbe essere d’obbligo. Una gita riuscita deve condurci in luoghi che non dimenticheremo facilmente.

Tra questi in Italia ve ne sono alcuni che lasciano a bocca aperta, per la loro bellezza. Sono fra i luoghi più panoramici d’Italia, a volte visibili anche nelle pubblicità televisive. Possiamo riconoscere fra questi le cime delle Dolomiti, come le Tre cime del Lavaredo e in Piemonte le valli del Monferrato con i vigneti coltivati a barbera e nebbiolo.

Se ci spostiamo in Toscana, un appuntamento con la natura da non perdere è la Val d’Orcia, proclamata dall’UNESCO, Patrimonio mondiale dell’Umanità. I filari di cipressi accanto alle strade, si susseguono come disegni sulle dolci colline.

Al Sud possiamo percorrere la celebre costiera amalfitana. Più che una strada è una serpentina tra mare e profumati limoneti. Si chiama amalfitana, ma di per sé è anche sorrentina. Infatti inizia da Vietri sul Mare, per poi continuare fino ad Amalfi, Positano e Sorrento. Un bellissimo panorama lo si può godere, salendo leggermente verso Ravello.

Nasce su una rocca di conchiglie fossili questo borgo incantevole d’Italia con accanto interminabili spiagge bianche profumate di gelsomino

Restando al Sud, una regione che ci accoglie con la sua natura ancora incontaminata, è la Calabria. Si passa dall’interno montagnoso e anche aspro, a spiagge bellissime dal colore bianco. Il mare ancora pulito e trasparente e una cucina che ci fa riscoprire la genuinità dei prodotti.

In questo spettacolo della natura, sorgono alcuni borghi molto caratteristici. Uno di questi è Gerace, sul versante ionico della regione. Un paese antichissimo, che nasce su una rocca di conchiglie fossili. Tutto attorno si apre il Parco Nazionale dell’Aspromonte e una magnifica vista sullo Ionio con le lunghe spiagge bianche della Costa dei Gelsomini. Non a caso Gerace è stato inserito al settimo posto nella classifica dei Borghi più belli d’Italia.

Il paese è antichissimo. Sono state rinvenute delle necropoli preistoriche sul posto. Nel tempo si sono susseguiti i Greci, i Romani, gli Arabi, i Bizantini e i Normanni, ognuno lasciando la sua traccia in palazzi e strade.

Un paese da scoprire

Così entrando a Gerace, si resta affascinati da questa ricchezza di architetture di varie epoche. Strade e palazzi racchiusi come in un presepio all’interno di questo borgo costruito sul picco di una rocca antichissima. Un paese che per questo motivo colpisce i visitatori.

Una cosa poco nota è che a Gerace vive una lunga tradizione di ceramica. Ancora oggi gli artisti lavorano l’argilla nelle antiche grotte utilizzate in passato per lo stesso scopo.

Possiamo raggiungere Gerace in auto uscendo su Rosarno dalla A3. Poi raggiungendo Locri e salendo verso il paese.

Certamente un borgo non solo da vedere, ma anche da gustare con le specialità culinarie, tipiche della Calabria.

Approfondimento

Si vive da re con 600 euro al mese in questo paese tropicale dalle spiagge borotalco e dal mare luccicante