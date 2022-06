Da che mondo è mondo, ogni volta che arriva il caldo e l’estate, ci sono dei medici in televisione che ci dicono quanto è importante idratarci e bere. Possiamo già farlo scegliendo dei cibi freschi e ricchi d’acqua, ma naturalmente la prima via per idratarsi è bere.

Da una parte, non è difficile farlo perché è il nostro stesso corpo a chiederci di assumere più acqua, dall’altra, però, potrebbe non essere sempre così. Inoltre, abbiamo la fortuna di vivere in un Paese che offre dell’acqua di ottima qualità. Infatti, in moltissime città italiane l’acqua del rubinetto è davvero buona, ma solitamente le famiglie italiane acquistano le bottiglie d’acqua al supermercato.

Infatti, dissetiamoci al meglio con queste acque minerali in offerta che troviamo nei discount e supermercati anche vicino a casa nostra.

Bennet e Conad

Partiamo dal Bennet che questa settimana offre l’acqua Lilia minerale naturale a 0,86 euro per la confezione da 6 bottiglie da 500 ml l’una. Sempre Bennet propone l’acqua Boario nazionale a 1,11 euro per la confezione da 6 bottiglie da 1 litro l’una. La Conad invece ha nel volantino la Rocchetta, acqua minerale leggermente frizzante, a 0,30 euro per la bottiglia da 1 litro.

Il Gigante propone l’acqua Lete minerale naturale a 1,62 euro per la classica confezione da 6 bottiglie da 1 litro. Sempre in questa catena di supermercati troviamo anche un interessantissimo sconto del 50% per l’acqua San Benedetto minerale e naturale. Questa si venderebbe a 0,54 euro a bottiglia, ma invece la troviamo a 0,27 euro.

Dissetiamoci al meglio con queste acque minerali in offerta al supermercato e discount

Passando ai discount, invece, notiamo che il Penny market offre l’acqua Sant’Anna frizzante a 3,99 euro per la confezione da 24 bottiglie da 50 cl l’una. Sempre al Penny troviamo l’acqua Maniva minerale naturale a 1,80 euro per la confezione da 6 bottiglie da 1 litro. L’Uliveto acqua minerale a 2,58 euro per la confezione da 6 bottiglie da 1 litro.

Tornando invece ai supermercati, se scegliamo il Carrefour ipermercati abbiamo l’opportunità di acquistare la confezione di 6 bottiglie da 1 litro di Vitasnella a 1,48 euro.

Approfondimento

Pasta e prosciutto in offerte da urlo e da non perdersi in questi discount e supermercati italiani