Quando si parte in gita si visitano luoghi in cui è possibile passare qualche giorno da ricordare. A volte si scelgono le grandi città e non a torto. Si possono vedere molte cose, visitando città come Roma, Venezia, Napoli o Firenze.

Napoli ad esempio è una città molto visitata, anche dagli stranieri. Una città che si sviluppa sia lungo il mare, ma che cresce all’interno, attraverso diverse colline collegate fra di loro. Si potrà così fare una bellissima passeggiata per il lungomare della città partenopea. Incontreremo Castel dell’Ovo e anche il Maschio Angioino. Raggiungeremo piazza Plebiscito e da lì per via Toledo. Prenderemo poi la funicolare più antica d’Italia, per salire sulla collina del Vomero da dove è possibile ammirare uno stupendo panorama.

Ma Napoli non è solo quello che si vede esternamente. Esiste anche una Napoli sotterranea, non sempre nota. Proprio a ridosso di via Toledo, ai cosiddetti Quartieri Spagnoli, vi è l’entrata per il ventre di Napoli. Si tratta di un vero e proprio dedalo di 476 km quadrati di cave e gallerie. Gli antichi Romani non potevano costruire acquedotti, a causa delle diverse colline. Sfruttarono le cave fatte dai Greci e le ampliarono, trasformandole in un gigantesco acquedotto sotterraneo. Nasce così la Napoli sotterranea visitabile in parte, ma interessantissima.

Tuttavia le gite non si fanno solamente nelle grandi città ma molti preferiscono altro. Ci si dirige nelle zone periferiche tra mare, montagne e campagna, a contatto con la natura.

Per un weekend indimenticabile raggiungiamo i luoghi più panoramici d’Italia, proprio quelli che appaiono sulle famose pubblicità televisive

A volte si cerca qualcosa che ci possa rimanere impresso, nel cuore e nel cellulare. Allora meglio dirigersi sui luoghi panoramici. In Italia ve ne sono di bellissimi e basterebbe semplicemente conoscerli. Potrebbero essere anche la meta degli appassionati di fotografia di paesaggio. Luoghi da cui trarre delle foto stupende.

Uno di questi è la Val d’Orcia, dove potremo ammirare la magnifica campagna della Toscana, in provincia di Siena. Le colline si estendono dolci, creando dei panorami suggestivi. Dal 2004 questa valle è stata proclamata Patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Da visitare San Quirico d’Orcia, i filari di cipressi con il boschetto, che spesso appaiono in fotografie famose e pubblicità televisive. Così per un weekend indimenticabile raggiungiamo i luoghi più panoramici e più belli d’Italia.

Certamente uno dei gruppi più belli delle montagne italiane sono le Dolomiti. Anche queste mostrano dei panorami magnifici. Insieme ad una natura verde molto apprezzata soprattutto nei mesi estivi. Le Tre cime del Lavaredo è il gruppo più conosciuto delle Dolomiti. Da fotografare dal rifugio Locatelli in provincia di Bolzano. Ma ottimi paesaggi si aprono anche nel borgo di Santa Magdalena. Oppure al borgo Seceda sopra la più celebre Ortisei. Un punto alto da raggiungere in funivia.

Le famose Cinque Terre della Liguria sono un appuntamento imperdibile per gli appassionati di panorami marini. Insieme alla Costiera amalfitana, si fanno concorrenza riguardo a bellezza e accoglienza.

Sugli Appennini invece troviamo Rocca Calascio in provincia dell’Aquila. Si erge un castello all’altezza di circa 1400 metri, con un panorama incredibile sulle valli circostanti. L’Italia è ricca di panorami memorabili e difficili da elencare tutti.

Approfondimento

Si vive da re con 600 euro al mese in questo paese tropicale dalle spiagge borotalco e dal mare luccicante