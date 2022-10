Muffin vegani e senza glutine ideali per la colazione o per la merenda

Uno dei dolci più semplici, e allo stesso più tempo golosi, da fare in casa, è sicuramente il muffin. Molto simile al plumcake, dal punto di vista della preparazione, questo dolce da forno era, in origine, preparato per la servitù con i rimasugli del pane e dei biscotti. Con il passare del tempo, però, divenne un dolce apprezzato anche dai nobili che, specialmente nel Regno Unito, adoravano consumarli durante l’ora del thè. Oggi, invece, sono disponibili anche in commercio (con al loro interno dei conservanti) e vengono principalmente mangiati per merenda, oppure a colazione.

Un dolce adatto al palato di tutti

Dei muffin esistono tantissime versioni, ognuna con il proprio ripieno. Infatti, si possono preparare i muffin ai frutti bosco, al cioccolato, alla frutta secca, alle carote, o addirittura agli asparagi. Nella ricetta di oggi, resteremo sul classico e vedremo come realizzare dei muffin leggerissimi, ideali anche per celiaci e vegani. Per prepararli avremo bisogno di:

2 banane mature;

100 g di farina di avena;

50 g di gocce di cioccolato fondente;

15 g di crema di nocciole;

10 g di lievito per dolci;

30 ml di latte di riso;

estratto di vaniglia;

mezzo cucchiaino di bicarbonato.

Muffin vegani e senza glutine da preparare in un battibaleno

Per prima cosa, sbucciamo le banane e inseriamo la polpa all’interno di una ciotola. A questo punto, schiacciamola con una forchetta e, dopo di che, aggiungiamo tutta la farina d’avena, il lievito per dolci e un pizzico di bicarbonato. Ora, mescoliamo il tutto, con l’aiuto di un cucchiaio, ed iniziamo e versare il latte di riso a filo. Continuiamo questo processo finché non avremo ottenuto un composto denso e senza grumi. Fatto ciò, aggiungiamo anche le gocce di cioccolato fondente, la crema di nocciole ed un cucchiaino di estratto di vaniglia. Rimescoliamo nuovamente il tutto e, una volta finito, procuriamoci una leccarda da muffin e 6 pirottini di alluminio, oppure di carta.

Posizioniamo questi ultimi all’interno dei fori e, dopo di che, dividiamo il composto al loro interno in maniera equa. Livelliamo il tutto e adagiamo un paio di gocce di cioccolato su ogni superficie. Terminata questa fase, non ci resta altro che infornare a 180 gradi per circa 20 minuti. Trascorso il tempo necessario, siamo finalmente pronti per servire questi deliziosi muffin vegani e sanza glutine che lasceranno tutti senza parole.

