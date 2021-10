Sebbene talvolta possiamo fare riferimento alle Stelle per intercettare la buona sorte, allo stesso modo, costellazioni e Pianeti potrebbero comunicare qualcosa di meno gradevole. In particolare nelle prossime settimane, saranno Giove, Mercurio, Plutone e Saturno ad influire su tutti i segni dello zodiaco, mettendone a dura prova alcuni. Tuttavia quello che può sembrare un grande ostacolo potrebbe essere una grande occasione di crescita. Nel corso dell’articolo scopriremo che i prossimi giorni potrebbero essere complicati per qualcuno ma la pazienza è la virtù dei forti. Infatti, pessime notizie in arrivo per questi segni zodiacali secondo l’oroscopo 2021 ma occhio alle sorprese.

Giove e Saturno alti nel cielo

A partire dalla prossima settimana Giove e Saturno entreranno nell’orbita del Toro mettendolo in seria difficoltà. Gli impegni di lavoro sembrano travolgere questo segno che non riesce a trovare la giusta soddisfazione e i giusti stimoli sentendosi totalmente schiacciato. Inoltre, nonostante i grandi impegni, pare che i nati Toro non riescano a trovare gratificazione economica.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Tuttavia, è in arrivo anche Plutone che, seppur indurrà a prendere scelte scomode, darà la possibilità di sviscerare non pochi dubbi.

Attenzione a Plutone

Sarà ancora Plutone a modificare gli influssi sul segno del Cancro lasciandone l’orbita dal 6 ottobre. Il Cancro, probabilmente, in questo periodo è appesantito da mille dubbi e incertezze, sia nel lavoro che nei rapporti. Fino al 18 ottobre, fin quando Mercurio non tornerà a dare nuova forza e fiducia, il Cancro continuerà a dubitare di tutto e tutti. Infatti, gli influssi benefici di Mercurio aiuteranno il Cancro a riscoprire il proprio valore e fiducia in se stesso prima che negli altri.

Pessime notizie in arrivo per questi segni zodiacali secondo l’oroscopo 2021 ma occhio alle sorprese

Sarà un momento di grande stress per i nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio, ossia il segno del Capricorno. In questo caso sarà Mercurio insieme a Marte ad affannare il Capricorno, che ne risentirà con una buona dose di nervosismo. Attenzione infatti nei rapporti di coppia che potrebbero diventare tesi, ma anche a quelli sul lavoro. È fortemente raccomandato tenere la calma e stringere i denti perché arriveranno Giove e Saturno a premiare gli sforzi fatti. La seconda metà di ottobre potrebbe essere il momento in cui le cose tornano chiare e come per magia tutte le scelte sembreranno quelle giuste.

Approfondimento

L’oroscopo 2021 annuncia una pioggia di denaro in arrivo su questi fortunatissimi segni