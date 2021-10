L’autunno ormai è arrivato e con le strade inondate da foglie arancioni e i forti sapori della stagione fredda. Proprio in questo periodo potrebbe essere una buona idea visitare alcuni borghi tanto piccoli quanto rilassanti, in maniera da staccare la spina e ricaricarsi. Allora, ecco gli indimenticabili borghi dove poter passare delle piacevoli e rilassanti giornate autunnali. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Piccole perle montane

Noi di ProiezioniDiBorsa abbiamo accompagnato i nostri lettori alla scoperta di alcuni dei più bei borghi d’Italia. Ad esempio, ecco gli stupendi borghi da visitare ora che l’estate volge al termine abbiamo presentato alcune delle località più belle da visitare sul finire dell’estate. Allo stesso modo, in quest’estate dobbiamo assolutamente visitare questo antico e stupendo borgo a strapiombo sul mare che ci ruberà il cuore abbiamo presentato una piccola perla sarda da vedere assolutamente, sia che si visiti l’isola in estate che in altre stagioni. Oggi andremo invece alla scoperta di alcune piccole perle poco conosciute da scoprire assolutamente nella stagione autunnale.

Iniziamo subito presentando il borgo di Mezzano, piccola perla trentina assolutamente da visitare. Qui ci si potrà perdere tra antiche viuzze e case di pietra, all’ombra delle bellissime Dolomiti e di un campanile alto più di 30 metri. Ed è proprio camminando tra le vie di questo piccolo centro annoverato tra i borghi più belli d’Italia che si potranno notare delle sedie rosse. Queste sono state posizionate dagli abitanti della cittadina per indicare ai visitatori i posti più interessanti del borgo. Un motivo in più per fermarsi e chiedere agli abitanti la storia di questa piccola gemma trentina.

Ecco gli indimenticabili borghi dove poter passare delle piacevoli e rilassanti giornate autunnali

Gli amanti della cultura e della natura dovrebbero invece assolutamente visitare Vipiteno, piccolo gioiello non lontano dal confine con l’Austria. Questa cittadina, annoverata tra i borghi più belli d’Italia, ha infatti tantissimo da offrire ai turisti interessati a percorrerne le strade. Impossibile non perdersi tra le vie colorate della città e non visitare alcune attrazioni tanto antiche quanto interessanti. Tra queste spiccano la chiesa gotica di Santo Spirito, risalente al 1399, e la torre dei Dodici, edificio costruito intorno al 1470.

Inoltre, gli amanti della natura potranno perdersi tra tantissimi itinerari percorribili sia a piedi che in bicicletta, andando così alla scoperta di boschi antichi e stupendi prati.

Infine, merita una menzione uno dei borghi più belli d’Italia che si trova non troppo lontano dalla città eterna, Roma. Parliamo di Collalto Sabino, piccola cittadina posizionata a 1.000 metri in cui poter passare delle giornate assolutamente serene e rilassate.

