Costano meno di 40 euro questi 4 fantastici abiti da sfruttare giorno e sera

Il vestito, chiamato anche abito, è il classico capo d’abbigliamento comodo, confortevole e disponibile in tantissimi modelli. D’estate, d’inverno, in autunno e in primavera, il vestito va bene in ogni stagione e per ogni occasione.

Anche per partire, cosa c’è di meglio dei vestiti. Per un weekend, ne bastano tre ed ecco che potremo utilizzare il resto dello spazio in valigia per i nostri futuri acquisti e souvenir.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Semplici o particolari, nessuna donna potrebbe mai rinunciarvi. Noi della Redazione abbiamo studiato alcuni modelli della nuova stagione autunno-inverno e abbiamo selezionato i nostri preferiti. Un rapporto qualità-prezzo a dir poco sorprendente e una qualità altrettanto ottima. Vediamoli subito.

Costano meno di 40 euro questi fantastici 4 abiti da sfruttare giorno e sera

Il nostro primo suggerimento è un graziosissimo abito di Mango con il seguente codice: RIF. 17086324-LORETO-LM.

Si tratta di un abito floreale corto sopra il ginocchio, nella doppia versione nero a fiori grandi e viola a fiori piccoli. Il costo è di euro 39,99.

Il secondo suggerimento è di HM ed è lo chemisier numero 0856440010.

È possibile trovarlo in quattro varianti, celeste, bianco, nero e a fiori rosa e glicine, decorati da una cinta morbida in vita. Il costo è più basso rispetto al precedente, ovvero euro 24,99.

Gli altri due suggerimenti sono entrambi di ZARA, ma i modelli sono molto diversi tra loro.

I due modelli di ZARA

Il primo è uno chemisier proprio come quello di HM, ma a differenza di quest’ultimo, vi è non una cinta ma un elastico in vita. Si caratterizza per il tessuto satin ed il colore disponibile è solo il verde militare. Il codice di riferimento è 1165/162 e il prezzo è di euro 39,95.

Il secondo è un bellissimo vestito plissettato disponibile in tre colori, rosso, nero e marrone.

Il particolare modello armonizza la figura e risalta il seno. Il riferimento è il numero 1131/850 e il costo è di euro 25,95.

Come e quando indossarli

Abbiamo visto che costano meno di 40 euro questi 4 fantastici abiti da sfruttare giorno e sera per la loro semplicità.

Infatti, ciò che caratterizza gli chemisiers e i modelli corti al ginocchio, leggermente larghi e a manica lunga è soprattutto la versatilità.

Basta abbinare un paio di stivali alti, degli orecchini brillanti e una collana vistosa ed ecco che saremo pronte per una serata fuori.

Al contrario, optiamo per degli stivaletti bassi abbinati ad una semplice giacca e saremo pronte per l’ufficio.

Completano il tutto dei collant da 40 o 50 denari, semplici o a fantasia a seconda dell’occasione e dell’abito. È semplice essere sempre chic e alla moda, serve soltanto un po’ di ingegno e certamente del buon gusto.