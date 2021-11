L’inverno è il momento migliore per concedersi coccole, autoregali e qualche cambiamento. Magari partendo dallo stile, che sia un nuovo taglio o un diverso colore di capelli, oppure un rinnovamento di outfit.

Se non si sa da dove cominciare, ecco 5 look evergreen perfetti a 20 come a 50 anni da sperimentare per essere sempre alla moda.

Per chi sta già pensando all’anno nuovo, invece, ecco lo stile di capelli proposto dai parrucchieri e che spopolerà definitivamente nel 2022.

Partiamo dal cuore dello stile che spopolerà nel 2022, ovvero lo “skunk”, che significa “puzzola”. Come il manto di questo animale, infatti, i capelli risulteranno di due colori con tonalità in contrasto, oppure simili tra loro per un effetto più soft.

Lanciato in primis dalle star e adatto a chi ha voglia di osare, questo stile arriva dagli anni Novanta e permette tantissime varianti per colori, intensità e forme. Si può infatti optare per un bicolore distribuito su linee verticali oppure orizzontali, più nette oppure per zone. Tutto sta nello scegliere il look che più rappresenta la nostra personalità.

Questo stile di capelli spopolerà nel 2022 e tantissime lo stanno già chiedendo al parrucchiere. Ma come portarlo per un total look alla moda?

Taglio, acconciature e accessori di tendenza per il 2022

Oltre allo skunk, ecco taglio, acconciature e accessori di tendenza per il 2022, tra cui scegliere in base al proprio carattere più o meno eccentrico.

Sulle passerelle con le tendenze primavera estate 2022 sono passati capelli molto lunghi, mossi e fluenti oppure corti con un taglio bowl cut o asimmetrico.

Abbiamo già visto come ottenere capelli mossi e ondulati come naturali anche senza piastra, da portare sciolti e voluminosi, magari buttandosi su una frangia netta. Abbiamo anche scoperto qual è il taglio che tutte vogliono perché sta bene su ogni viso e che si abbina alla perfezione con lo stile skunk.

Per quanto riguarda gli accessori, sì alle dimensioni maxi, ai colori accesi e ai contrasti. Si può anche giocare con gli abbinamenti, ma mantenendo sempre l’armonia tra dimensioni più piccole e più grandi, colori neutri e più accesi. Treccine, cerchietti e mollette andranno a completare il look, dal più raffinato a quello più colorato e allegro.

Insomma, basta scegliere gli ingredienti giusti e mescolarli a piacimento per ottenere lo stile perfetto, tenendo sempre un occhio sulle passerelle.