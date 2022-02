Se leggiamo oro, montagna d’oro, pioggia d’oro e via dicendo pensiamo subito a importanti entrate finanziarie. Certo, la saggezza popolare ricorderebbe a tutti che si può fare filosofia soltanto con la pancia piena, ma è indubbio che il nostro interesse verso i soldi sia molto alto.

L’oroscopo è una delle tante forme con cui cerchiamo di capire come e quando potremo diventare più ricchi.

Tuttavia, questa volta la montagna d’oro non è legata al benessere economico. Parliamo, infatti, del titolo di un bellissimo libro di Salgari che dovremmo conoscere. Montagna d’oro non è solo il sogno di tutti, dunque, ma anche l’inizio di una storia bellissima.

Un romanzo di fantascienza

Per capire l’importanza e il successo di questo libro dobbiamo innanzitutto sapere che Salgari lo pubblicò nel lontano 1901. Come per Sandokan, il grande scrittore piemontese si è immaginato le avventure di alcuni uomini in zone lontanissime dalla sua città natale. In questo caso, la trama si svolge in Africa e parte dall’isola di Zanzibar.

I protagonisti del libro sono un tedesco e un greco, ovvero Ottone Steker e Matteo Kopeki. Entrambi si dirigono nel cuore dell’Africa nera in un mezzo di trasporto fantascientifico: un aereo che ha ideato il signor Steker.

Montagna d’oro non è solo il sogno di tutti quelli che leggono l’oroscopo ma anche uno splendido libro

Più che di un aereo si tratta di un dirigibile con il nome di Germania, che servirebbe ai due per compiere la loro missione. Si tratta della ricerca di una grande e leggendaria montagna d’oro, che nasconderebbe un tesoro di inestimabile valore.

Due anni prima della loro partenza un viaggiatore inglese aveva lasciato traccia di questa montagna, appuntando alcune informazioni su un biglietto.

Questo biglietto sembrava perso, ma l’esploratore arabo El-Kabir lo ha trovato e ha chiesto ai due di partecipare.

In questa nota il britannico aveva scritto di essere prigioniero di una tribù. Chi lo avrebbe salvato avrebbe ricevuto l’informazione più preziosa: la localizzazione esatta della famosa montagna d’oro.

I tre sembrano quasi riuscire a salvarlo, ma alcuni antagonisti cercheranno di fare di tutto per evitare che quella famosa montagna d’oro venga trovata.

